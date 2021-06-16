Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Adolf Hitler ile 36 saat evli kaldıktan sonra intihar eden gizemli kadın: Eva Braun

Adolf Hitler ile 36 saat evli kaldıktan sonra intihar eden gizemli kadın: Eva Braun

16.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat 1912 tarihinden Almanya’nın Münih şehrinde doğan Eva Braun, tarih kitaplarında Hitler’in eşi olarak tanınıyor. Ancak uzun bir süre boyunca Hitler özel hayatını gizlemeyi seçmişti. İkilinin evlilikleri sadece 36 saat sürdü ve Eva Braun boşanmanın ardından intihar etti. Sizler için bu gizemli olayı araştırdık.

Adolf Hitler ile 36 saat evli kaldıktan sonra intihar eden gizemli kadın: Eva Braun

Braun, mütevazı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Friedrich Braun öğretmenlik, annesi Franziska Kronberger ise terzilik yapıyordu. Eva’nın Ilse isimli bir ablası ve Margarete isimli bir kardeşi vardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra bir sene de ticaret eğitimi gördü. Bu dönemlerde atletizme merak saldı. Okulu bitirdikten sonra bir mağazada satış görevlisi olarak işe başladı. Ancak bu dönemde fotoğrafçılıkla ilgilendi. Fotoğrafçılık tutkusu onu Hitler ile tanıştıran en önemli detaydı.

Braun, Hitler ile henüz 17 yaşındayken tanıştı. Tanıştıklarında Hitler ondan 23 yaş büyüktü. O sıralarda Eva, Hitler’in kişisel fotoğrafçısı Henrich Hoffman’ın asistanlığını yapıyordu. Hoffman’ın yanında çalışırken profesyonel fotoğraf çekmeyi de öğrenmişti. Hatta bugün kamuya açık olan birçok Hitler fotoğrafının arkasındaki fotoğrafçı Eva’ydı. İkili arasındaki yakınlık kısa bir sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Eva’nın Hoffman ile çalışması sürekli Hitler’le yanyana olmasına neden oldu.

hitler

Hitler ve Eva genellikle toplum içinde görünmek istemiyordu. Sadece birkaç kişi bu ilişkiden haberdardı. Hitler o dönemde adeta kendisini siyasete adamıştı. Kendisi Alman kadınları arasında çok popülerdi. Bu popülaritesini siyasi kazanç için kullanmak istedi. Bu nedenle evliliğin ya da halka açık bir ilişkinin Alman kadınları arasındaki popülaritesini azaltacağını düşündü. Eva ve Hitler hiçbir zaman halk önüne çıkmadılar. İkilinin halka açık bir ortamda fotoğraflandıkları tek zaman, Eva’nın Hitler’in yakınlarında oturduğu 1936 Kış Olimpiyatları sırasındaydı.

Nazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 caniNazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 cani

Eva, Hitler’in ilgisini kendisinin üzerinde tutabilmek için aslında her yolu denedi. 1932 ve 1935 yılları arasında iki kez intihara teşebbüs etti. İlk intihar girişiminde babasının tabancasıyla göğsünden vurdu. İkinci intihar girişiminde ise aşırı dozda uyku ilacı almıştı. Bu intiharının sebebi yine Hitler’in ona zaman ayıramamasıydı. Hitler, sevgilisiyle ilişkilerini toparlamak için ona birkaç mülk satın aldı. Sonuç olarak Eva, o tarihten sonra oldukça lüks bir yaşam tarzına sahip oldu.

1945 yılının Nisan ayına gelindiğinde II. Dünya Savaşı sona ermek üzereydi. Almanya’nın savaşı kaybettiği açıktı ve Sovyet işgali yaklaşıyordu. Hitler ısrar etse de Eva savaş sona erdiğinde onu terk etmedi. Sevgilisinin yanında olmak için Münih’ten Berlin’e gitti. Hitler, Eva’nın ona olan sadakatinden o kadar etkilenmişti ki işgal kuvvetleri yaklaşırken Eva ile evlenmeye karar verdi. 29 Nisan 1945 akşamı küçük ve sivil törenle evlendiler. 30 Nisan 1945 tarihinde Hitler ve Eva, çalışanları ve yakın çevresiyle vedalaştı. Eva ve Hitler, Berlin’deki yeraltı sığınağına doğru yola çıktı. Sığınağa vardıklarında Hitler bir tabanca ile sağ şakağından kendini vurdu. Eva ise bir siyanür kapsülü içerek intihar etti. İkilinin cansız bedenlerini Hitler’in yakın çevresi buldu.

Tarihin en ilginç hastalığı! Nazi soykırımından kurtulmak için uydurulan hastalık: K SendromuTarihin en ilginç hastalığı! Nazi soykırımından kurtulmak için uydurulan hastalık: K Sendromu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bunları da Einstein icat etmiş! Daha önce duymadığınız buluşlarBunları da Einstein icat etmiş! Daha önce duymadığınız buluşlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Huzur arayanlar Döngel Şelalesi’ne koştu

Huzur arayanlar Döngel Şelalesi’ne koştu

Sinemalar kapılarını açacak! İki film hemen vizyona girecek

Sinemalar kapılarını açacak! İki film hemen vizyona girecek

Günümüzde Japon aileler neden daha az çocuk sahibi oluyor?

Günümüzde Japon aileler neden daha az çocuk sahibi oluyor?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Maç öncesi İtalyan kızları - Türk kızları kapışması

Maç öncesi İtalyan kızları - Türk kızları kapışması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.