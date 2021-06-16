Adolf Hitler ile 36 saat evli kaldıktan sonra intihar eden gizemli kadın: Eva Braun

Braun, mütevazı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Friedrich Braun öğretmenlik, annesi Franziska Kronberger ise terzilik yapıyordu. Eva’nın Ilse isimli bir ablası ve Margarete isimli bir kardeşi vardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra bir sene de ticaret eğitimi gördü. Bu dönemlerde atletizme merak saldı. Okulu bitirdikten sonra bir mağazada satış görevlisi olarak işe başladı. Ancak bu dönemde fotoğrafçılıkla ilgilendi. Fotoğrafçılık tutkusu onu Hitler ile tanıştıran en önemli detaydı.
Braun, Hitler ile henüz 17 yaşındayken tanıştı. Tanıştıklarında Hitler ondan 23 yaş büyüktü. O sıralarda Eva, Hitler’in kişisel fotoğrafçısı Henrich Hoffman’ın asistanlığını yapıyordu. Hoffman’ın yanında çalışırken profesyonel fotoğraf çekmeyi de öğrenmişti. Hatta bugün kamuya açık olan birçok Hitler fotoğrafının arkasındaki fotoğrafçı Eva’ydı. İkili arasındaki yakınlık kısa bir sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Eva’nın Hoffman ile çalışması sürekli Hitler’le yanyana olmasına neden oldu.
Hitler ve Eva genellikle toplum içinde görünmek istemiyordu. Sadece birkaç kişi bu ilişkiden haberdardı. Hitler o dönemde adeta kendisini siyasete adamıştı. Kendisi Alman kadınları arasında çok popülerdi. Bu popülaritesini siyasi kazanç için kullanmak istedi. Bu nedenle evliliğin ya da halka açık bir ilişkinin Alman kadınları arasındaki popülaritesini azaltacağını düşündü. Eva ve Hitler hiçbir zaman halk önüne çıkmadılar. İkilinin halka açık bir ortamda fotoğraflandıkları tek zaman, Eva’nın Hitler’in yakınlarında oturduğu 1936 Kış Olimpiyatları sırasındaydı.
Eva, Hitler’in ilgisini kendisinin üzerinde tutabilmek için aslında her yolu denedi. 1932 ve 1935 yılları arasında iki kez intihara teşebbüs etti. İlk intihar girişiminde babasının tabancasıyla göğsünden vurdu. İkinci intihar girişiminde ise aşırı dozda uyku ilacı almıştı. Bu intiharının sebebi yine Hitler’in ona zaman ayıramamasıydı. Hitler, sevgilisiyle ilişkilerini toparlamak için ona birkaç mülk satın aldı. Sonuç olarak Eva, o tarihten sonra oldukça lüks bir yaşam tarzına sahip oldu.
1945 yılının Nisan ayına gelindiğinde II. Dünya Savaşı sona ermek üzereydi. Almanya’nın savaşı kaybettiği açıktı ve Sovyet işgali yaklaşıyordu. Hitler ısrar etse de Eva savaş sona erdiğinde onu terk etmedi. Sevgilisinin yanında olmak için Münih’ten Berlin’e gitti. Hitler, Eva’nın ona olan sadakatinden o kadar etkilenmişti ki işgal kuvvetleri yaklaşırken Eva ile evlenmeye karar verdi. 29 Nisan 1945 akşamı küçük ve sivil törenle evlendiler. 30 Nisan 1945 tarihinde Hitler ve Eva, çalışanları ve yakın çevresiyle vedalaştı. Eva ve Hitler, Berlin’deki yeraltı sığınağına doğru yola çıktı. Sığınağa vardıklarında Hitler bir tabanca ile sağ şakağından kendini vurdu. Eva ise bir siyanür kapsülü içerek intihar etti. İkilinin cansız bedenlerini Hitler’in yakın çevresi buldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum