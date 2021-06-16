Adolf Hitler ile 36 saat evli kaldıktan sonra intihar eden gizemli kadın: Eva Braun

Braun, mütevazı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Friedrich Braun öğretmenlik, annesi Franziska Kronberger ise terzilik yapıyordu. Eva’nın Ilse isimli bir ablası ve Margarete isimli bir kardeşi vardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra bir sene de ticaret eğitimi gördü. Bu dönemlerde atletizme merak saldı. Okulu bitirdikten sonra bir mağazada satış görevlisi olarak işe başladı. Ancak bu dönemde fotoğrafçılıkla ilgilendi. Fotoğrafçılık tutkusu onu Hitler ile tanıştıran en önemli detaydı.

Braun, Hitler ile henüz 17 yaşındayken tanıştı. Tanıştıklarında Hitler ondan 23 yaş büyüktü. O sıralarda Eva, Hitler’in kişisel fotoğrafçısı Henrich Hoffman’ın asistanlığını yapıyordu. Hoffman’ın yanında çalışırken profesyonel fotoğraf çekmeyi de öğrenmişti. Hatta bugün kamuya açık olan birçok Hitler fotoğrafının arkasındaki fotoğrafçı Eva’ydı. İkili arasındaki yakınlık kısa bir sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Eva’nın Hoffman ile çalışması sürekli Hitler’le yanyana olmasına neden oldu.

Hitler ve Eva genellikle toplum içinde görünmek istemiyordu. Sadece birkaç kişi bu ilişkiden haberdardı. Hitler o dönemde adeta kendisini siyasete adamıştı. Kendisi Alman kadınları arasında çok popülerdi. Bu popülaritesini siyasi kazanç için kullanmak istedi. Bu nedenle evliliğin ya da halka açık bir ilişkinin Alman kadınları arasındaki popülaritesini azaltacağını düşündü. Eva ve Hitler hiçbir zaman halk önüne çıkmadılar. İkilinin halka açık bir ortamda fotoğraflandıkları tek zaman, Eva’nın Hitler’in yakınlarında oturduğu 1936 Kış Olimpiyatları sırasındaydı.