Nazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 cani

Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi olduğu her daim söylenir. IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak değerlendirilir. Nazi döneminde IQ seviyesiyle şaşkınlık yaratan pek çok kişi acımasız deneyleri hayata geçirmiştir.

JOSEPH MENGELE

Nazi döneminin ölüm meleği olarak isimlendirilen Mengele’nin deneyi tarihin en karanlık yönlerini ortaya koydu. Mengele, Aryanların ırksal üstünlüğüne dair teorilerini kanıtlamayı umarak, ikizler üzerinde deneyler yaptı. Bu süreçte birçok kişi öldü. Mengele’nin IQ’su yapılan incelemeler sonucunda 119 olarak ölçüldü.

RUDOLF HESS

1920 yılından itibaren Adolf Hitler’in en yakınındaki isim olmayı başardı. Hatta 1925 yılında Hitler’in özel sekreteri oldu. Savaşın sonlarına doğru İngilizlerle anlaşmak istedi ancak arzusu reddedilince hapis yatmak zorunda kaldı. 41 sene boyunca hücrede yaşadı. 1987 yılında, 93 yaşındaydı ve hapishanede intihar ederek öldü. Ölümünden sonra yapılan incelemelerde IQ’su 120 olarak tespit edildi.

ALFRED JODL

Hitler’in savaş boyunca oldukça yakınında yer alan bir isim olarka karşımıza çıkıyor. Hatta onun kritik kararlarındaJodl’un parmağı olduğu dahi söyleniyor. Hitler’i etkisi altına almakla suçlanmıştır. IQ’su 127 olarak belirlenmiştir.