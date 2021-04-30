Nazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 cani

Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi olduğu her daim söylenir. IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak değerlendirilir. Nazi döneminde IQ seviyesiyle şaşkınlık yaratan pek çok kişi acımasız deneyleri hayata geçirmiştir.
Nazi döneminin ölüm meleği olarak isimlendirilen Mengele’nin deneyi tarihin en karanlık yönlerini ortaya koydu. Mengele, Aryanların ırksal üstünlüğüne dair teorilerini kanıtlamayı umarak, ikizler üzerinde deneyler yaptı. Bu süreçte birçok kişi öldü. Mengele’nin IQ’su yapılan incelemeler sonucunda 119 olarak ölçüldü.
1920 yılından itibaren Adolf Hitler’in en yakınındaki isim olmayı başardı. Hatta 1925 yılında Hitler’in özel sekreteri oldu. Savaşın sonlarına doğru İngilizlerle anlaşmak istedi ancak arzusu reddedilince hapis yatmak zorunda kaldı. 41 sene boyunca hücrede yaşadı. 1987 yılında, 93 yaşındaydı ve hapishanede intihar ederek öldü. Ölümünden sonra yapılan incelemelerde IQ’su 120 olarak tespit edildi.
Hitler’in savaş boyunca oldukça yakınında yer alan bir isim olarka karşımıza çıkıyor. Hatta onun kritik kararlarındaJodl’un parmağı olduğu dahi söyleniyor. Hitler’i etkisi altına almakla suçlanmıştır. IQ’su 127 olarak belirlenmiştir.
1930’lu yıllarda Nazi döneminde Schacht, Merkez Bankası başkanlığı ve maliye bakanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Sihirbaz lakabıyla anılan isim, Almanya’da yıllardır süren enflasyonu kısa sürede bitirmiş ve devlet girişimciliği çerçevesinde bir sanayileşme planı hazırlamıştır. Bu planların özellikle de ikincisi silahlanmaya yönelse de kendisi bir Nazi değildir. Nitekim Hitler ve diğer Nazi yöneticileri ile sıklıkla tartışmıştır. Ölümünden sonra yapılan incelemelerde IQ’su 143 olarak tespit edildi.
Hitler’in yanından ayırmadığı kurmaylardan biri olan Goering, savaş sırasında alınan kararların büyük bir bölümünde etkiliydi. IQ’su 138 olarak belirlendi.
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