Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini partiyle açıkladı

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Lima, Lemmers ile cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.



