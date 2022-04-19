MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini partiyle açıkladı

Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini partiyle açıkladı

19.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andre Lemmers ile 7 aydır aşk yaşayan eski model Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Lima ve sevgilisi bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri parti ile duyurdu.

Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini partiyle açıkladı

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Lima, Lemmers ile cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

3412492_356726c49c370acbee2bc7a3bd509942

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
K-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemdeK-Pop yıldızı müslüman oldu! Umre paylaşımları gündemde
O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."
Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.