Adriana Lima'dan Metin Hara'ya ince mesaj

Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın ilişkisi ayrılık iddialarına rağmen tam gaz devam ediyor. Lima’nın geçtiğimiz gün evlenen Priyanka Chopra ve Nick Jonas düğünü hakkında sosyal medya sayfasından bir arkadaşı ile mesajlaşması Lima’nın hayranlarının dikkatini çekti.

Lima, sosyal medya sayfasından Nick Jonas’ı tebrik eden arkadaşına “Evet arkadaşım sırada sen varsın, inşallah ben de” ifadelerini kullandı.

UZUN SÜREDİR BİRLİKTELER

Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti.

Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili “Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz” demişti.

