Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Müjdeyi yatakta verdi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014'te yollarını ayırmıştı.

Aşk defteri kabarık olan Lima, daha sonra Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık gündem olmuştu.

Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

Şimdiki sevgilisi Andre Lemmers'tan hamile olduğunu duyuran Adriana Lima bu mutluluğunu TikTok üzerinden paylaştığı video ile yayımladı.



Hamilelik testinin pozitif çıktığını kameralara gösteren Lima, müjdeli haberi sevgilisine de yatakta verdi.



