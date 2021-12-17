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Adrien Brody’nin başrolünü üstlediği suç filmi ‘Clean’ filminin fragmanı yayınlandı

17.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını ve başrolünü Adrien Brody’in üstlendiği Clean filmi sinemaseverler falan büyük bir heyecanla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 28 Ocak 2022’de vizyona girmesi planlanan filmden ilk fragman yayınlandı.

Bullet Head, Dark Summer ve Grace gibi filmlere imza atan yönetmen ve senaryo yazarı Paul Solet’in yönetmen koltuğunda sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Clean filminin fragmanı yayınlandı. Film, kızının trajik kaybının üstesinden gelmeye çalışan ve geceleri çöp toplayarak geçimini sağlayan Clean adındaki bir adamın hikayesini anlatıyor.

FRAGMANI HEYECAN YARATTI

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Filmde Clean karakterine Oscar'lı oyuncu Adrien Brody hayat veriyor. Film, boş zamanlarını terk edilmiş binaları temizlemek ve mahalleye bakmakla geçiren Clean'in, bir suç patronunun hedefi haline gelmesiyle alt üst olan hayatını ve Clean'in şiddet dolu geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Clean'in oyuncu kadrosunda, Adrien Brody'nin yanı sıra Glenn Fleshler, Richie Merritt, Chandler DuPont, Michelle Wilson, John Bianco, Dinora Walcott, Pat Buck gibi isimler yer alıyor.

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