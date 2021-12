Celine Dion’un hayatından esinlenen “Aline” filminden yeni fragman paylaşıldı

Valerie Lemercier'in yönettiği, başrolünde oynadığı ve senaryosunu Brigitte Buc ile birlikte yazdığı Aline filmi, Kanadalı şarkıcı Aline Dieu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Filmde yer alan Aline Dieu kurgusal bir karakter ancak filmin hikayesi büyük oranda Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Céline Dion'un yaşamından uyarlanmış. 1980'lerde başlayan kariyerini halen başarılı bir şekilde sürdürmekte olan Celine Dion, özellikle 11 Oscar'lı James Cameron filmi Titanic için söylediği ''My Heart Will Go On'' şarkısıyla tüm dünyada büyük bir üne kavuşmuştu. Filmin müzikleri Oscar alırken Dion da söylediği şarkı ile Grammy ödülüne layık görülmüştü.

Aline'de Valerie Lemercier'in yanı sıra Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers gibi oyuncular yer alıyor.

ALINE FİLMİ KONUSU

Aline, Kanadalı şarkıcı Aline Dieu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Sylvette ve Anglomard'ın 14. çocukları olarak dünyaya gelen Alien'in altın değerindeki sesini müzik yapımcısı Guy-Claude duyduğunda onu dünyanın en iyi şarkıcısı yapmaya karar verir. Ailesi tarafından desteklenen Aline, Guy-Claude'un tomurcuklanan aşkının rehberliğinde kaderini yazmaya başlar.