Birbirinden ünlü konukları ile devam eden Afara programında bu defa sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Meltem Yılmazkaya konuk oldu. Meltem Yılmazkaya Cici Babam, Dedemin Fişi, Güldür Güldür gibi projelerde yer aldı. Peki Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

27 Kasım 1984 İstanbul doğumlu Meltem Yılmazkaya 37 yaşındadır. Tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak tamamladı. Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra bazı okullarda drama dersleri de veriyor.

MELTEM YILMAZKAYA FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Cici Babam (Sinema)

2016 - Kaçma Birader (Sinema)

2015 - Dedemin Fişi (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2011 - 5'er Beşer (TV Dizisi)

2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)

2009 - Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)

