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Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli?

03.06.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Aslan'ın sunumuyla yayınlanan Afara programının konuklarından biri de Meltem Yılmazkaya oldu. Böylelikle Meltem Yılmazkaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli? Meltem Yılmazkaya birçok dizi ve sinema filminde rol almış bir oyuncudur. İşte ayrıntılar...

Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli?

Birbirinden ünlü konukları ile devam eden Afara programında bu defa sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Meltem Yılmazkaya konuk oldu. Meltem Yılmazkaya Cici Babam, Dedemin Fişi, Güldür Güldür gibi projelerde yer aldı. Peki Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

27 Kasım 1984 İstanbul doğumlu Meltem Yılmazkaya 37 yaşındadır. Tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak tamamladı. Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra bazı okullarda drama dersleri de veriyor.

Afara'nın konuğu Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında ve nereli?

MELTEM YILMAZKAYA FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Cici Babam (Sinema)

2016 - Kaçma Birader (Sinema)

2015 - Dedemin Fişi (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2011 - 5'er Beşer (TV Dizisi)

2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)

2009 - Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)

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Meltem Yılmazkaya
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