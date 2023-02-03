Aferin nasıl yazılır, aferin yazımı nasıl olmalıdır? Aferin mi aferim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Aferin TDK (Türk Dil Kurumu) bağlamında iki farklı tanımı bulunan bir kelimedir. Aferin kelimesi için ünlem ve isim türlerinde iki farklı tanım bulunur. Türk Dil Kurumunda yer alan bu tanımlara göre ünlem türündeki aferin kelimesi; övme, takdir etme, beğenme ve bunun gibi duygu ve düşünceleri belirtme amacı ile kullanılan söz şeklinde tanımlanır. Bravo ile eş anlamlı bir kelimedir. Eskiden kullanıldığı hâli ile ve isim türünde ise aferin, öğrencilere verilen takdir ya da beğenme kağıdına, belgesine karşılık gelen bir kelimedir. Bu kelime deyimlerde ve atasözlerinde de kullanılan bir kelimedir. Örnek olarak aferin almak, değerli görülerek beğenilmek anlamına karşılık gelen bir deyimdir.

Aferin nasıl yazılır?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça yer verilen aferin kelimesi genel olarak “afferin, aferim, afferim” gibi de kullanılabilir. Telaffuzdaki bu hatalar nedeni ile yazımında da sık sık hataya düşülür. Ancak aferin yazımının bu şekilde kullanımları yanlıştır. Bu kelimenin doğru yazımı ve telaffuzu “aferin” şeklinde olmalıdır.

Aferin mi aferim mi?

Çoğu zaman aferim olarak da telaffuz edilen ve yazılan bu kelimenin doğru kullanımı aferin şeklindedir. Aferin doğru yazılışına örnek olarak kurulan cümleler şunlardır: