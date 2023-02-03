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Aferin nasıl yazılır, aferin yazımı nasıl olmalıdır? Aferin mi aferim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçedir. Bu durumun başlıca sebebi farklı dillerden birçok kelimenin zaman içinde Türkçeleşmesi ve kelime dağarcığına katılmasıdır. Genel olarak yazıldığı gibi okunan dilimizde bazı kelimeler yanlış telaffuz edildiği için yazılırken de yanlış yazılır. Aferin kelimesi de böyle bir kelimedir. Farklı ülkelere ait dillerden gelip Türkçeleşmiş olan kelimelerden biri de Farsçadan dilimize gelip yerleşmiş olan aferin kelimesidir.

Aferin nasıl yazılır, aferin yazımı nasıl olmalıdır? Aferin mi aferim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Aferin TDK (Türk Dil Kurumu) bağlamında iki farklı tanımı bulunan bir kelimedir. Aferin kelimesi için ünlem ve isim türlerinde iki farklı tanım bulunur. Türk Dil Kurumunda yer alan bu tanımlara göre ünlem türündeki aferin kelimesi; övme, takdir etme, beğenme ve bunun gibi duygu ve düşünceleri belirtme amacı ile kullanılan söz şeklinde tanımlanır. Bravo ile eş anlamlı bir kelimedir. Eskiden kullanıldığı hâli ile ve isim türünde ise aferin, öğrencilere verilen takdir ya da beğenme kağıdına, belgesine karşılık gelen bir kelimedir. Bu kelime deyimlerde ve atasözlerinde de kullanılan bir kelimedir. Örnek olarak aferin almak, değerli görülerek beğenilmek anlamına karşılık gelen bir deyimdir.

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Aferin nasıl yazılır?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça yer verilen aferin kelimesi genel olarak “afferin, aferim, afferim” gibi de kullanılabilir. Telaffuzdaki bu hatalar nedeni ile yazımında da sık sık hataya düşülür. Ancak aferin yazımının bu şekilde kullanımları yanlıştır. Bu kelimenin doğru yazımı ve telaffuzu “aferin” şeklinde olmalıdır.

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Aferin mi aferim mi?

Çoğu zaman aferim olarak da telaffuz edilen ve yazılan bu kelimenin doğru kullanımı aferin şeklindedir. Aferin doğru yazılışına örnek olarak kurulan cümleler şunlardır:

  • Eskiden okullarda öğrencilere aferin belgesi verilirdi.
  • Böyle davranmaya devam edersen benden bir aferin alırsın.
  • Demek o kadar ısrar etmelerine rağmen hiçbir şey söylemedin öyle mi? O hâlde aferin sana!
  • Bunca yıldır bir kez arayıp sormadığın hâlde şimdi gelip benden aferin mi bekliyorsun?
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