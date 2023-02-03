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Orijinal nasıl yazılır, orijinal yazımı nasıl olmalıdır? Orijinal mi orjinal mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan diller arasında yer almasının bir nedeni de birçok yabancı kökenli kelimeyi kabul etmiş olmasıdır. Yabancı kökenli kelimeler zamanla dönüşerek Türkçeleşmiştir. Bu kelimelerin yazılışlarında sıklıkla hataya düşülür. Fransızca kökenli olan orijinal kelimesi de sık olarak hatalı yazılan ve söylenen kelimelerden biridir.

Orijinal nasıl yazılır, orijinal yazımı nasıl olmalıdır? Orijinal mi orjinal mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış olan Türkçedeki yabancı kökenli kelimelerden biri de orijinal kelimesidir. Fransızca olan “original” kelimesinden türeyerek Türkçeleşmiş olan bu kelime Türk Dil Kurumuna göre sıfat türünde bir kelimedir. Orijinal TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasında yer alan tanımlarına göre dört farklı anlamda kullanılır. Bu tanımlar doğrultusunda orijinal kelimesi özgün, otantik, alışılmış olandan daha farklı ve değişik, şaşırtıcı niteliklere sahip, kendi fabrikası tarafından yapılmış olan taklit olmayan gibi anlamlara karşılık gelir.

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Orijinal nasıl yazılır?

Dilimizde farklı dillerden gelip yerleşmiş olan birçok kelimede olduğu gibi orijinal kelimesinin yazılışında da sıkça hata yapılır. Günlük konuşma dilinde ve yazımda “orijinal” ya da “orijinal” şeklinde söylendiği ve yazıldığı olur. Orijinal yazımı en sık karıştırılan yabancı kökenli kelimeler arasında yer alır. Orijinal TDK kapsamında doğru kullanımı için iki adet “i” harfi kullanılması gerektiğini belirtir. Buna göre bu kelimenin doğru yazılışı “orijinal” şeklinde olmalıdır.

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Orijinal mi orjinal mi?

Zaman zaman halk arasında orijinal olarak da telaffuz edilebilen bu kelimenin doğru kullanımı hem söyleniş hem de yazılış için “orijinal” şeklinde olmalıdır. Orijinal doğru yazılışı için verilebilecek bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Daha orijinal bir şeyler bulmalı ve başkalarını taklit etmeyi bırakmalısın.
  • Bu ürünün orijinal olduğunu üzerinde yazan seri numarasını kullanarak teyit edebilirsiniz.
  • O kadar orijinal bir insan ki eşi benzeri olmadığına son derece eminim!
  • Orijinal marka çantalar çok pahalı olduğu için birebir benzerlerini pazardan almayı tercih ediyorum.
  • O daima kendi diktiği elbiseleri giyen, kendi tarifi olan özel yemekler pişiren kendine has, orijinal bir kişilik olmuştur.
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