Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri!

12 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra "Kör Kahin" olarak anılmaya başlayan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetleri yıllar geçmesine rağmen hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Vanga’nın özellikle 2026 yılına dair öngörüleri ise oldukça çarpıcı ve korkutucu.

DOĞAL AFETLER YILI OLACAK

Vanga'nın kehanetlerine göre 2026 yılı, insanlık için doğayla büyük bir sınav yılı olacak. Art arda yaşanacak depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri, dünya üzerindeki kara parçalarının %7 ila 8’ini ciddi şekilde etkileyecek. Ekosistemlerin çöküşü, altyapıların yok olması ve toplu göç dalgaları gibi sonuçların yaşanabileceği öngörülüyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI MI?

En dikkat çeken kehanetlerden biri de küresel çatışma ihtimali. Baba Vanga, 2026’da Çin’in Tayvan’ı işgal edeceğini, ardından Rusya ile ABD’nin doğrudan karşı karşıya geleceğini iddia etti. Bu olayın Üçüncü Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceği öngörülüyor.

YAPAY ZEKA KONTROLÜ ELE ALACAK

Vanga’ya göre teknoloji, 2026’da insan hayatını tamamen şekillendirecek. Yapay zekanın kontrolü ele alması, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta karar alma süreçlerini robotlara bırakması gibi gelişmeler yaşanacak. İnsanlık ile makineler arasındaki çizgi belirsizleşecek.

UZAYLILARLA İLK TEMAS

Vanga’nın en sansasyonel kehaneti ise Kasım 2026 için. İddiaya göre bu tarihte devasa bir uzay gemisi Dünya atmosferine giriş yapacak ve insanlıkla ilk teması kuracak. Bu temasın, insanlığın dünya dışı yaşamla kuracağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağı öne sürülüyor.