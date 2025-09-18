Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri!

Kör Kahin Baba Vanga'nın 2026 yılına dair kehanetleri tüyler ürpertti. İşte günümüzde kehanetleri hala takip edilen Baba Vanga'nın kehanetleri: Doğal felaketler, küresel savaş riski, yapay zekânın hâkimiyeti ve Kasım ayında uzaylılarla ilk temas...

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri!
Çiğdem Sevinç

12 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra "Kör Kahin" olarak anılmaya başlayan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetleri yıllar geçmesine rağmen hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Vanga’nın özellikle 2026 yılına dair öngörüleri ise oldukça çarpıcı ve korkutucu.

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga nın 2026 kehanetleri! 1

DOĞAL AFETLER YILI OLACAK

Vanga'nın kehanetlerine göre 2026 yılı, insanlık için doğayla büyük bir sınav yılı olacak. Art arda yaşanacak depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri, dünya üzerindeki kara parçalarının %7 ila 8’ini ciddi şekilde etkileyecek. Ekosistemlerin çöküşü, altyapıların yok olması ve toplu göç dalgaları gibi sonuçların yaşanabileceği öngörülüyor.

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga nın 2026 kehanetleri! 2

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI MI?

En dikkat çeken kehanetlerden biri de küresel çatışma ihtimali. Baba Vanga, 2026’da Çin’in Tayvan’ı işgal edeceğini, ardından Rusya ile ABD’nin doğrudan karşı karşıya geleceğini iddia etti. Bu olayın Üçüncü Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceği öngörülüyor.

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga nın 2026 kehanetleri! 3

YAPAY ZEKA KONTROLÜ ELE ALACAK

Vanga’ya göre teknoloji, 2026’da insan hayatını tamamen şekillendirecek. Yapay zekanın kontrolü ele alması, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta karar alma süreçlerini robotlara bırakması gibi gelişmeler yaşanacak. İnsanlık ile makineler arasındaki çizgi belirsizleşecek.

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga nın 2026 kehanetleri! 4

UZAYLILARLA İLK TEMAS

Vanga’nın en sansasyonel kehaneti ise Kasım 2026 için. İddiaya göre bu tarihte devasa bir uzay gemisi Dünya atmosferine giriş yapacak ve insanlıkla ilk teması kuracak. Bu temasın, insanlığın dünya dışı yaşamla kuracağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağı öne sürülüyor.

Afetler, uzaylılar, savaş ve yapay zeka... İşte Baba Vanga nın 2026 kehanetleri! 5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkında gelişmeYeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkında gelişme
Aynı numara tarafından 6 ayda 3000 kere arandı! Aynı numara tarafından 6 ayda 3000 kere arandı!

Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.