Afganlarla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'dan "Türkçen bozuk" diyen takipçisine olay cevap!

Demet Akalın son günlerde ülke gündemini yakından takip eden ünlüler arasında. Gerek orman yangınları, gerek Afgan mültecilerin gelmesi konusunda sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

"TÜRKÇE KONUŞ ABLA"

Akalın, bugün Twitter hesabından, "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" yazdı.

Bozuk Türkçesine gönderme yapan bir takipçisi Akalın'a cevap olarak; "Türkçe konuş abla" yazınca Demet Akalın'dan olay olan cevap geldi.

TAKİPÇİYE OLAY CEVAP!

Takipçisine, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" yazan Demet Akalın çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



