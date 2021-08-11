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  4. Afganlarla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'dan "Türkçen bozuk" diyen takipçisine olay cevap!

Afganlarla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'dan "Türkçen bozuk" diyen takipçisine olay cevap!

11.08.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan mültecilerin ülkemize gelmesi tüm Türkiye'nin gündeminde. Mültecilerle ilgili sık sık paylaşım yapan Demet Akalın, gündem olmaya devam ediyor.

Afganlarla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'dan "Türkçen bozuk" diyen takipçisine olay cevap!

Demet Akalın son günlerde ülke gündemini yakından takip eden ünlüler arasında. Gerek orman yangınları, gerek Afgan mültecilerin gelmesi konusunda sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

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"TÜRKÇE KONUŞ ABLA"

Akalın, bugün Twitter hesabından, "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" yazdı.
Bozuk Türkçesine gönderme yapan bir takipçisi Akalın'a cevap olarak; "Türkçe konuş abla" yazınca Demet Akalın'dan olay olan cevap geldi.

AKALIN

TAKİPÇİYE OLAY CEVAP!

Takipçisine, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" yazan Demet Akalın çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Demet Akalın
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