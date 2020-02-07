Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe arasında kıskançlık krizi

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 33. yeni bölümüyle 12 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Afili Aşk yeni bölümde, Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk'ın 5 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?

Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!



