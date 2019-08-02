Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, askerden döndü!

Dizide Ayşe’nin (Burcu Özberk) serseri abisini canlandıran Uzunel’in dönüşü sette heyecanla karşılandı. Terhis olan oyuncuya dizi setinde bir hoş geldin kutlaması da yapıldı.

21 gün bedelli askerlik yapan oyuncunun askerlik tıraşı sette çekimler sırasında yapılmış, hatta dizide de Uzunel rol gereği askere gönderilmişti.

Uğur Uzunel’in askerlik fotoğrafı sosyal medyada da hayranları tarafından paylaşılmıştı. Uzunel önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümlerinde kaldığı yerden devam edecek.





