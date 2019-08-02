MAGAZİN

Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, askerden döndü!

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2019 01:48 | Son Güncelleme

Kanal D’nin başladığı günden bu yana izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizisi Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, vatani görevini bitirdi.

Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, askerden döndü!

Dizide Ayşe’nin (Burcu Özberk) serseri abisini canlandıran Uzunel’in dönüşü sette heyecanla karşılandı. Terhis olan oyuncuya dizi setinde bir hoş geldin kutlaması da yapıldı.

21 gün bedelli askerlik yapan oyuncunun askerlik tıraşı sette çekimler sırasında yapılmış, hatta dizide de Uzunel rol gereği askere gönderilmişti.

5d4137eed66840357cea3904

Uğur Uzunel’in askerlik fotoğrafı sosyal medyada da hayranları tarafından paylaşılmıştı. Uzunel önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümlerinde kaldığı yerden devam edecek.

5d4137eee94fb71894a1d5a5

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisiyle ilgili flaş gelişmeEngin Altan Düzyatan'ın yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme
Benim Adım Melek'in oyuncuları belli oldu!Benim Adım Melek'in oyuncuları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afili aşk uğur uzunel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş'un çekimleri sona erdi! Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Sevilen diziye böyle veda ettiler!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor! Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor!

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisindeki partneri Hande Erçel mi olacak?

Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme

TRT'nin yeni dizisi Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek'in oyuncuları belli oldu!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı! Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in kuralları neler?

Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.