MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Genç kadının itirafı ağızları açık bıraktı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Kocamın her gün başı ağrıyor'

Genç kadının itirafı ağızları açık bıraktı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Kocamın her gün başı ağrıyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in programında işlenen konular ve programdaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa genç bir kadının kocası ile ilgili itirafı damga vurdu. Nur Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemedi.

Genç kadının itirafı ağızları açık bıraktı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Kocamın her gün başı ağrıyor'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle gündem oluyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan itiraf sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Programın son bölümüne Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı konuk oldu.

nur

İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bir izleyici 'Kocam çocuktan sonra benimle ve evle ilgilenmiyor sürekli yorgun sürekli hasta. Eve gelir yemeğini yer televizyonun karşısına geçer ve telefonunu eline alır. Bizle ilgilenmez. Ailesine bile söyledim ama değişen bir şey olmadı. Ne yapmam gerekiyor?' diyerek sordu.

nur 1

'HER GÜN BAŞI AĞRIYOR'

İzleyicinin bu itirafının ardından Nur Viral 'cinsel hayatınız var mı?' diye sordu. Genç kadın ise 'çok yorgun. Her gün başı ağrıyor. Yok gibi bir şey' diyerek yanıt verdi.

nur 3

Yabancı ise; 'birbirinizle olan iletişiminizi gözden geçirin. Başkaları ile sohbet edebilen her insan eşiyle de sohbet edebilir.' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni albümü için servet harcamış! Yeni albümü için servet harcamış!
Bu karesi gündem oldu! Görenler tanıyamadıBu karesi gündem oldu! Görenler tanıyamadı
"Bazı olaylar kameralar önünde olmadı" diyerek tek tek anlattı! "Bazı olaylar kameralar önünde olmadı" diyerek tek tek anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Balayı için bakın nereyi seçtiler! İlk kare geldi

Balayı için bakın nereyi seçtiler! İlk kare geldi

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.