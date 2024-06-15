Genç kadının itirafı ağızları açık bıraktı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Kocamın her gün başı ağrıyor'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle gündem oluyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan itiraf sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Programın son bölümüne Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı konuk oldu.

İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bir izleyici 'Kocam çocuktan sonra benimle ve evle ilgilenmiyor sürekli yorgun sürekli hasta. Eve gelir yemeğini yer televizyonun karşısına geçer ve telefonunu eline alır. Bizle ilgilenmez. Ailesine bile söyledim ama değişen bir şey olmadı. Ne yapmam gerekiyor?' diyerek sordu.

'HER GÜN BAŞI AĞRIYOR'

İzleyicinin bu itirafının ardından Nur Viral 'cinsel hayatınız var mı?' diye sordu. Genç kadın ise 'çok yorgun. Her gün başı ağrıyor. Yok gibi bir şey' diyerek yanıt verdi.

Yabancı ise; 'birbirinizle olan iletişiminizi gözden geçirin. Başkaları ile sohbet edebilen her insan eşiyle de sohbet edebilir.' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.





