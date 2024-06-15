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Ne Bodrum ne Çeşme ne Antalya... İstanbul boşaldı, o ilde sokaklar doldu taştı 'Bir yerden bir yere gitmekte zorlanıyoruz'

15.06.2024 17:45
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Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti, cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu. Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da ise bayram öncesi caddeler ve sokaklar boş kalmıştı. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar "Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var. Genel itibarıyla bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz" dedi.

Ne Bodrum ne Çeşme ne Antalya... İstanbul boşaldı, o ilde sokaklar doldu taştı 'Bir yerden bir yere gitmekte zorlanıyoruz'

Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da bayram öncesi caddeler ve sokaklar boş kalmış, trafik rahatlamıştı. İstanbul'un yanı sıra gurbette yaşayan Sivaslılar, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi'nde esnaflar tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

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"SİVAS BAYAĞI YOĞUN VE KALABALIK"

Sivas'ın nüfusunun oldukça arttığını söyleyen Şeyma Keleş, “Sivas bayağı yoğun ve kalabalık. İstanbul'dan, yurt dışından gelenler çok. Bizim de İzmir'den, İstanbul'dan gelen yakınlarımız var” ifadelerine yer verdi.

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"BİR YERDEN BİR YERE GİTMEK İSTEDİĞİMİZDE ZORLANIYORUZ"

Sivas'ta her yıl bayram öncesi yoğunluğun olduğunu dile getiren Ramazan Kılıç, “Kalabalığın olması bir yönden iyi, bir yönden kötü. Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var. Genel itibarıyla bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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AW228890_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul Sivas
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