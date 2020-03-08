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Afili Aşk ne zaman bitecek? Afili Aşk'ın final tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2020 22:16 | Son Güncelleme

Kanal D'de izleyiciyle buluşan Afili Aşk ekrana veda ediyor. Afili Aşk'ın final tarihi de belli oldu.

Afili Aşk ne zaman bitecek? Afili Aşk'ın final tarihi belli oldu

Kanal D'de ise tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.

SENARYO KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞANDI

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. Dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.

Kanal D önce Çarşamba'dan Cumartesi'ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı. Fakat reytinglerde bir düzelme söz konusu olmayınca senaryodaki sıkıntılarda ele alınarak Afili Aşk dizisi için final kararını alındı.

Afili Aşk 3

38. BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDECEK

Dizinin 36.bölümünün çok düşük reytingler alması artık final kararı verilmesi için son damla oldu. Afili Aşk'ın ekran macerası 38.bölümle birlikte sona erecek.

Afili Aşk 2

Afili Aşk'ın senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı dizide, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk başrollerde yer alıyor. Dizide diğer rolleri Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Serkay Tütüncü, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşıyordu.

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