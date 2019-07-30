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Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem'den şaşırtan karar! Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2019 01:52 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ayşe ve Kerem'in oynadıkları evlilik oyunu karmaşık bir hal alıyor. Ayşe, Kerem'in ilgisini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. İkili hayatları ile ilgili büyük bir karar vermek zorunda kalıyor. İşte Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 8. yeni bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak

Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?

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Afili Aşk yeni bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 8. YENİ BÖLÜM KONUSU
Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.

Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.

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