Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor! Afili Aşk 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 5. yeni bölümüyle 10 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümünde Ayşe için zor günler başlar. Başta ailesi ve işi olmak üzere yavaş yavaş her şeyini kaybeder.

Kerem ve Ayşe magazincilerin yakın takibinde. Kerem ve Ayşe girdikleri oyunda bu büyük sınavı verebilecek midir? Ceyda’nın yapacağı hamle ise her şeyi derinden sarsmaya yetecektir. Ayşe ve Kerem çıkan haberlere ne açıklama yapacak?

Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.

Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?