Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor! Afili Aşk 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 5. yeni bölümüyle 10 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
AFİLİ AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümünde Ayşe için zor günler başlar. Başta ailesi ve işi olmak üzere yavaş yavaş her şeyini kaybeder.
Kerem ve Ayşe magazincilerin yakın takibinde. Kerem ve Ayşe girdikleri oyunda bu büyük sınavı verebilecek midir? Ceyda’nın yapacağı hamle ise her şeyi derinden sarsmaya yetecektir. Ayşe ve Kerem çıkan haberlere ne açıklama yapacak?
Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.
Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?
AFİLİ AŞK GENEL KONUSU
Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.
Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.
Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 3 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem ve Ayşe için zor günler başlıyor. Ceyda, Ayşe'yle uğraşmaktan vazgeçmiyor ve planlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirkette işe başlayan Ayşe, başına gelenlerden dolayı zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kerem de babası Muhsin'in göz hapsinden çıkamıyor.
Aynı zamanda Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir. Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir...
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