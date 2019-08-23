MAGAZİN

Afili Aşk'ta korkutan kaza! Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 02:52 | Son Güncelleme

Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüme, Ayşe ve Kerem'in geçirdiği trafik kazası damga vuracak. Yaşadıkları trafik kazası sonrasında Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. İşte Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 11. yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.Yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce şok oluyor. Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar.

Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor.
Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor.


PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Sen Anlat Karadeniz yeni sezondan çarpıcı fragman!Sen Anlat Karadeniz yeni sezondan çarpıcı fragman!
Star'ın iddialı dizisine flaş transfler!Star'ın iddialı dizisine flaş transfler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afili aşk afili aşk 11. yeni bölüm fragman afili aşk fragman

En Çok Okunan Haberler

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sesiyle geceye damga vurdu

Sesiyle geceye damga vurdu

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölümden çarpıcı fragman! Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon ne zaman?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezondan çarpıcı fragman!

Star'ın iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'e flaş transfler! İşte Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

Star'ın iddialı dizisine flaş transfler!

Mucize Doktor 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mucize Doktor'dan yeni fragman yayınlandı

Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe öpüşmenin etkisinde! Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe öpüşmenin etkisinde!

Yaralı Kuşlar'da Levent ve Meryem evlenecek mi? Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm izle!

Yaralı Kuşlar'da sürpriz teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.