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Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? Kerem'in kıskançlık krizi! Afili Aşk 10. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinin 10. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Ekrana bir hafta ara veren Afili Aşk'ın yeni bölümünde, kıskançlık krizine giren Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Peki Afili Aşk 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 10. yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

KEREM KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİYOR!
Afili Aşk 10. bölümde Kerem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce şok oluyor. Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar.

Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor.

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

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