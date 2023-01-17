Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu: Mert Ramazan bizim arkadaşımız

Afra Saraçoğlu'nun, 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi halleri nedeniyle Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Ancak bu iddialara çift hemen açıklama yaparak nokta koymuştu.

Ayrıldıktan sonra Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan eski sevgililer sonunda evleri de ayırdı.

Mert Yazıcıoğlu ile muhabirlere eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik.



