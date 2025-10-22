Afrika'da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Onana kıtanın zirvesine aday...

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından her yıl düzenlenen Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödülleri için adaylar belli oldu. Süper Lig’den Victor Osimhen ve Andre Onana’nın da aday gösterildiği liste yayınlandı. İşte listede yer alan futbolcular…

YILIN FUTBOLCU ADAYLARI!

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

3 ADAY ÖN PLANA ÇIKIYOR

Adaylar arasında güçlü görünen isimlerden Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 2024-2025 sezonunda 41 maçta 37 gol ve 7 asist yaparak 2 kupanın sahibi olurken, Liverpool forması giyen Mohammed Salah 52 maçta 34 gol 23 asist ve 1 kupa kazandı. Öte yandan PSG’li sağ bek Achraf Hakimi ise 48 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı ve 4 kupa kazandı.

YILIN KALECİ ADAYLARI!

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasında yer aldı.