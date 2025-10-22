SPOR

Afrika'da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Onana kıtanın zirvesine aday...

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı. | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor spor haberleri

Afrika'da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Onana kıtanın zirvesine aday...
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından her yıl düzenlenen Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödülleri için adaylar belli oldu. Süper Lig’den Victor Osimhen ve Andre Onana’nın da aday gösterildiği liste yayınlandı. İşte listede yer alan futbolcular…

YILIN FUTBOLCU ADAYLARI!

Afrika da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray dan Osimhen ve Trabzonspor dan Onana kıtanın zirvesine aday... 1

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

3 ADAY ÖN PLANA ÇIKIYOR

Afrika da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray dan Osimhen ve Trabzonspor dan Onana kıtanın zirvesine aday... 2

Adaylar arasında güçlü görünen isimlerden Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 2024-2025 sezonunda 41 maçta 37 gol ve 7 asist yaparak 2 kupanın sahibi olurken, Liverpool forması giyen Mohammed Salah 52 maçta 34 gol 23 asist ve 1 kupa kazandı. Öte yandan PSG’li sağ bek Achraf Hakimi ise 48 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı ve 4 kupa kazandı.

YILIN KALECİ ADAYLARI!

Afrika da yılın futbolcusu ödülleri için adaylar belirlendi! Galatasaray dan Osimhen ve Trabzonspor dan Onana kıtanın zirvesine aday... 3

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Liverpool Afrika galatasaray mohamed salah psg Victor Osimhen Andre Onana Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi
