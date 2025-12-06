Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Afrika'dan Adana'ya gelin geldi! En çok şaşırdığı geleneği açıkladı

Amerika'da yaşayan Afrikalı Rama Diallo, Adanalı Halil İbrahim Topal ile Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünle evlendi. Düğün renkli görüntülere sahne olurken, Afrikalı gelin Türk geleneklerinden en şaşırdığı olayları açıkladı.

Afrika'dan Adana'ya gelin geldi! En çok şaşırdığı geleneği açıkladı

Rama Diallo ve Halil İbrahim Topal çiftinin hikâyesi 2021 yılında Afrika kent merkezinde bir öğle arasında restoranda başladı. Tanıştıktan bir hafta sonra Amerika'ya dönen Rama Diallo ile iş için Afrika'da bulunan Halil İbrahim Topal, 4 yıl boyunca iletişime devam etti. Adana'nın Feke ilçesinde doğan yurt dışında bir firmada tasarım işiyle uğraşan Topal (34), öğretmen Rama Lana Diallo ile Kozan ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi.

Afrika dan Adana ya gelin geldi! En çok şaşırdığı geleneği açıkladı 1

DÜĞÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İlkokul öğretmeni olan Afrikalı gelin, Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde kınası yakılarak şehrin kültürünü yaşadı. Düğüne gelinin dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 20 kişilik ailesi, kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı. Afrika ezgileri ile Adana havalarının bir araya geldiği düğünde gelin ve damadın aileleri "Erik Dalı" oynayınca sahnede ilginç görüntüler oluştu. Gelin Diallo'nun kuşağını kuzeni Salif Kante bağladı, teyzesi Oumau Bah ise gelin ve damadı karşılayarak renkli anlara imza attı.

Afrika dan Adana ya gelin geldi! En çok şaşırdığı geleneği açıkladı 2

"MESAFE ENGEL OLMADI"

Düğün sonrasında konuşan damat Halil İbrahim Topal, "2021'de Afrika'daydım, 2020'de gitmiştim. O üniversiteyi bitirip ailesini ziyarete gelmişti. Restoranda karşılaştık ve tanıştık. Bir hafta sonra Rama, Amerika'ya döndü, ben ise Türkiye'ye dönüp askere gittim. Görüşmeyi hiç bırakmadık. O da sağ olsun asker yolu bekledi. Tatilde Türkiye'ye geldi, tanıştık. Feke'yi, yaylayı gezdik. Aileler tanıştı, geçen yıl nişan yaptık. Bu yaz da düğünümüzü gerçekleştirdik. Herkes çok destek oldu, hiç yabancılık hissettirmediler" ifadelerini kullandı.

Afrika dan Adana ya gelin geldi! En çok şaşırdığı geleneği açıkladı 3

Afrikalı gelin Rama Rana Diallo, Türk düğün geleneklerinden en çok kına yakılırken testi kırma ve ayakkabı altına isim yazılmasına şaşırdığını söyledi.

"ADANA, AFRİKA'DAN DAHA SICAK"

Diallo, Adana'nın Kozan ilçesinin Afrika'dan sıcak olduğunu da ifade ederek "Gine doğumluyum, New York'ta yaşıyorum. Tüm kültürlerin birleştiği bir düğün oldu. Ailelerimiz hediyelerle destek oldu, çok duygulandım. Adana'ya gelince insanların çok sıcak olduğunu gördüm. New York'ta havaalanına giderken Adana'ya gittiğimi söyleyince bir taksici bana 'Güneşe ateş edilen yere mi gidiyorsun?' demişti, duyunca şaşırmıştım. Gelince önyargım kırıldı. Çok iyi kalpli misafirperver insanlar. Burası Afrika'dan bile daha sıcak. Burada olmaktan mutluyum. Kozan mı sıcak Afrika mı derseniz Afrika'da yaşamayı tercih ederim burası yazın çok sıcak." dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek yerken "ölüyorum" diye bağırdı: Garson hayatını böyle kurtardı!Yemek yerken "ölüyorum" diye bağırdı: Garson hayatını böyle kurtardı!
6 Aralık 2025: Burçlar bugün ne söylüyor? Aşk, para ve kariyerde yıldızlar ne vaat ediyor?6 Aralık 2025: Burçlar bugün ne söylüyor? Aşk, para ve kariyerde yıldızlar ne vaat ediyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amerika gelin Afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.