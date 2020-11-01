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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Arazi kavgasında baba ile oğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada, baba ile oğlu hayatını kaybetti, babanın diğer oğlu yaralandı.

Afyonkarahisar'da korkunç olay! Arazi kavgasında baba ile oğlu hayatını kaybetti

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dombayova köyünde arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. üzerindeki silahla Rafet (59) ve oğulları Tayfun (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Tahsin Tuncer ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahsin Tuncer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edildi.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Rafet ile Tayfun Tuncer'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köyden kaçan Asım Y'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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