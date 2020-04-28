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Afyonkarahisar'da ramazanın vazgeçilmez tatlısı: Vişneli ekmek kadayıfı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Afyonkarahisar'da coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfı Ramazan'da iftar sofralarını süslüyor. Tercihen kaymaklı veya kaymaksız olarak tüketilen ekmek kadayıfı usta ellerde organik vişneli olarak da vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Afyonkarahisar'da ramazanın vazgeçilmez tatlısı: Vişneli ekmek kadayıfı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekmek kadayıfı ustası Mehmet Akça, tatlının ilçede iftar sofralarının değişmez lezzeti olduğunu belirtti. İftara saatler kala ekmek kadayıflarının tükendiğini ve genellikle kaymaklı olarak tercih edildiğini belirten Akça, eşi tarafından ilçeye özgü Karacaören köyünde yetiştirilen organik vişneler ile yapılan reçelle de vişneli kadayıf yaptıklarını söyledi.

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Ekmek kadayıfının tarifini anlatan Akça, "Kadayıflarımızı önce 15 dakika ıslatıyoruz ve süzüyoruz. Daha sonra şerbetini kaynatıp içersine bir miktar limon suyu ekliyoruz. Tüp üzerinde tepsinin içersinde şerbetle birlikte yaklaşık yarım saat ekmek kadayıfımızı kaynatıyoruz. Vişneli yapacağımız zaman vişne reçelini ekleyip 15 dakika daha kaynatıyoruz. Fiyatlarımız korona virüs (Kodvid-19) nedeniyle değişmedi, geçen yılki fiyatlarımız ile aynı kilogramını 12 liradan satışa sunuyoruz” dedi.

Ekmek kadayıfının en hafif tatlı olduğunu belirten Akça son alarak şunları söyledi:

"Ekmek kadayıfı içersinde yağ ve katkı maddesi olmadığı için en hafif tatlılar arasında bana göre, glikoz yok. Pancar şekeri ile yapılıyor. Yağ sıfır, onun için ekmek kadayıfı şerbetli tatlılar içerisinde en hafifi. özellikle Ramazan ayında tulumbada, baklavada olduğu gibi kızgın yağ içermez. Mideyi yakmaz, insana dokunmaz. Soğuk tüketirseniz kaymak ile künefe gibi ılık tüketirseniz dondurma ile tavsiye ederim. Ben günde 10 tepsi ekmek kadayıfı yapıyorum. Sağlıklı ve organik bir üründür. Reçel de organik olarak yapılıyor. Yiyenlere afiyet olsun."

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