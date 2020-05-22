Afyonkarahisar’ın tescilli tatlısına yoğun ilgi

2019 yılında gastronomi kenti ilan edilen Afyonkarahisar’da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de manda kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. Coğrafi işaret ile tescillenen ekmek kadayıfı Ramazan boyunca en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. Manda kaymağı ile buluştuğunda eşsiz bir lezzete kavuşan tatlı, yalnızca Afyonkarahisar'da değil Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor.

Afyonkarahisar ile özdeşleşen lezzet, Türkiye’nin çeşitli illerine kargo ile de ulaştırılabiliyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı, birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar’da yolcuların da mutlaka uğrayıp satın aldıkları bir lezzet haline geldi. Tatlıcılar uzun yola götürülecek olan ürünlerin bozulmaması için de önlemlerini alıyor. Başka illere götürülecek olan tatlı paketlerine buz kütleleri koyarak ürünün bozulmasını engelliyorlar.

BAYRAMLIK SİPARİŞLER ALINIYOR

Manda kaymaklı ekmek kadayıfı Ramazan boyunca olduğu gibi bayramda da en çok tercih edilen tatlılardan biri. Ancak bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında bayramda tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması talebi bir nebze azaltmış durumda. Buna rağmen gerek Afyonkarahisar genelinde gerekse çevre illerden bayramlık siparişler alınmaya devam ediyor.