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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

26.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.

Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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