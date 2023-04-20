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Ağabey nasıl yazılır, ağabey yazımı nasıl olmalıdır? Ağabey mi abi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin diller arasında öne çıkan Türkçe, kısaltılmış bir şekilde de kullanılan pek çok kelimeyi kapsar. Bu bağlamda halk ağzında farklı şekilde kullanıldığı görülen sözcüklerin doğru yazılışları yaygın olarak araştırılır. TDK kaynak olarak alındığı takdirde doğru yazılışı kolaylıkla açıklanabilen bu sözcükler arasında ağabey de vardır. Peki, ağabey yazımı nasıl olmalıdır?

Ağabey nasıl yazılır, ağabey yazımı nasıl olmalıdır? Ağabey mi abi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Halk ağzında abi olarak kısaltılmış bir şekilde kullanılan ağabey sözcüğünün nasıl yazıldığı sıklıkla sorgulanır. Bunun temel nedeni ise ağabey ve abi sözcüklerinin Türkçe yazım kurallarına göre kullanımının merak edilmesidir. Konuşma dilinden edebi metinlere uzanan geniş bir bağlamda kullanıldığı bilinen ağabey kelimesi, TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında tanımlanır. Dolayısıyla bu sözcük ile kısaltılmış hali olan abi kelimesinin doğru yazılışları, TDK tarafından sunulan güvenilir bilgiler çerçevesinde açıklanabilir.

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Ağabey nasıl yazılır?

Ağabey sözcüğü konuşma dilinde yaygın olarak sesletilir. Ağabey kelimesi çoğunlukla "abi" şeklinde yazılır ve söylenir. Ağabey sözcüğünün doğru yazılışına yönelik olarak merak edilen nokta, bu sözcüğün abi şeklinde yazılmasının uygun olup olmadığıdır. Yani ilk olarak “Ağabey mi abi mi?” sorusuna yanıt verilmesinde yarar vardır.

TDK üzerinden sorgulandığı zaman abi sözcüğünün ağabey kelimesinin kısaltılmış hâli gibi kullanıldığı görülebilir. Yani bu sözcüğün halk arasındaki kullanımı genelde abi şeklindedir. Nitekim abi sözcüğünün anlamı sorgulandığı zaman TDK’nin kullanıcıları ağabey kelimesine yönlendirdiği de görülür. Dolayısıyla bu sözcüğün orijinal hâli ağabey iken, belli başlı metinler ile günlük konuşma dilinde abi şeklinde kullanılmasında sorun yoktur.

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Ağabey yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede pek çok farklı türden sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin bir kısmı ise halk ağzına kısaltılmış hali ile yerleşmiştir. Ağabey sözcüğü de halk ağzında daha çok abi şeklinde sesletilir. Ancak ağabey yazımı abi şeklinde de olabilir. Bu nedenle ağabey doğru yazılışı "ağabey" ya da "abi" şeklinde olmasında herhangi bir sorun yoktur. Bunun yanı sıra ağabey TDK sözlüğünde "abi" olarak da geçer. Ağabey yazımı ile ilgili örnek cümleler:

  • Geçtiğimiz günlerde ağabeyim ile son derece ciddi bir konuşma yaparak birbirimize hedeflerimiz konusunda yol gösterdik.
  • Ah be ağabey! Sen bize göre bu hallere düşemeyecek kadar kudretli bir insandın.
  • Öylesine yardımsever ve saygıdeğer bir kişiydi ki mahalledeki herkes ona ağabey derdi.
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