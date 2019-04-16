Ağaçları ve kaldırımı kurtlar bastı! Vatandaş koşarak kaçıyor

Merkezefendi ilçesinde cadde üzerindeki kaldırımları kurtlar istila etti. Yeşil renkli binlerce küçük kurt, kaldırım üzerindeki ağaçların etrafını sardı. Ağaçların dallarına çıkan kurtlar, zaman zaman tutunamayıp yere düşerken kaldırımı kullanan vatandaşlar kurtları fark edince koşarak uzaklaşıyor. Ağaçların altından geçerken kurtları fark eden vatandaşların yaptığı ilk iş başlarını kontrol etmek oluyor. Kurtları uzaktan fark eden bazı yayalar ise, kaldırımı kullanmayıp yollarına park halindeki araçların arkasından devam ediyor. Meraklı çocuklar da dakikalarca kurtları inceliyor.

Ağaçların yanında kaldırımlara ve park alanlarına yayılan kurtlar, mahalle sakinlerini de ikiye böldü. Bazı vatandaşlar kurtların temizlenmesini isterken bazıları ise koruma altına alınması gerektiğini savuruyor.

"KORUMA ALTINA ALINSIN, DOĞAYA BİR FAYDALARI VARDIR"

Kurtların imha edilmesini istemediğini belirten Büşra Hilal Duran, bölgenin koruma altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Ne amaçla ağaçta olduklarını bilmiyorum ama yaşam alanları orası galiba. Orayı koruma altına almak ya da halkı bu konuda uyarmak gerekiyor. Bize zararı olduğunu düşünmüyorum, doğaya bir faydaları vardır. O yüzden hiçbir şekilde imha edilmesini istemiyorum ve şiddetle karşı da çıkarım. Belki yapraklara ya da meyvelere bir faydası vardır" dedi.