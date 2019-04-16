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Ağaçları ve kaldırımı kurtlar bastı! Vatandaş koşarak kaçıyor

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 16.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Denizli’de cadde üzerindeki kaldırımları ve ağaçları yeşil renkli binlerce küçük kurt istila etti. Ağaçlardan yayaların üzerine düşen kurtlar vatandaşları ürkütürken, bazı vatandaşlar kurtların koruma altına alınmasını bazıları ise temizlenmesini istiyor.

Ağaçları ve kaldırımı kurtlar bastı! Vatandaş koşarak kaçıyor

Merkezefendi ilçesinde cadde üzerindeki kaldırımları kurtlar istila etti. Yeşil renkli binlerce küçük kurt, kaldırım üzerindeki ağaçların etrafını sardı. Ağaçların dallarına çıkan kurtlar, zaman zaman tutunamayıp yere düşerken kaldırımı kullanan vatandaşlar kurtları fark edince koşarak uzaklaşıyor. Ağaçların altından geçerken kurtları fark eden vatandaşların yaptığı ilk iş başlarını kontrol etmek oluyor. Kurtları uzaktan fark eden bazı yayalar ise, kaldırımı kullanmayıp yollarına park halindeki araçların arkasından devam ediyor. Meraklı çocuklar da dakikalarca kurtları inceliyor.
Ağaçların yanında kaldırımlara ve park alanlarına yayılan kurtlar, mahalle sakinlerini de ikiye böldü. Bazı vatandaşlar kurtların temizlenmesini isterken bazıları ise koruma altına alınması gerektiğini savuruyor.

"KORUMA ALTINA ALINSIN, DOĞAYA BİR FAYDALARI VARDIR"

Kurtların imha edilmesini istemediğini belirten Büşra Hilal Duran, bölgenin koruma altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Ne amaçla ağaçta olduklarını bilmiyorum ama yaşam alanları orası galiba. Orayı koruma altına almak ya da halkı bu konuda uyarmak gerekiyor. Bize zararı olduğunu düşünmüyorum, doğaya bir faydaları vardır. O yüzden hiçbir şekilde imha edilmesini istemiyorum ve şiddetle karşı da çıkarım. Belki yapraklara ya da meyvelere bir faydası vardır" dedi.

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"ÇOK KORKTUK, BİNLERCE KURT AĞACIN HER YERİNİ SARMIŞ"

Kurtlardan korktuğunu söyleyen Arzu Büçkün isimli vatandaş ise kurtların kafalarına düşebileceğini dile getirerek, "Çok korktuk, bin anda yeşil yeşil görünce ödümüz koptu. Başımıza kurt düşebilirdi, ilk defa gördüm böyle. Küçük yeşil kurtlardı, yüzlerce binlerce vardı. Ağacın her yerini sarmış" ifadelerini kullandı.

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"HER TARAFI BASTI, GEÇENLER KOŞARAK GEÇİYOR"

Cadde üzerinde simit satıcılığı yapan Yüksel Beter ise, yoldan geçenlerin kafalarına kurt düşmemesi için koştuğunu aktararak, "Yaklaşık 15 gündür var bunlar. Her tarafı kurt bastı, geçen vatandaşlar tiksiniyor. Sabah 2 bakır süpürdüm buradan. Bu sıradaki ağaçların hepsinde var. İster istemez sıkıntı çekiyoruz, müşteri de sıkıntı çekiyor. Kafamıza düşüyor, gelip geçen kafama düşmesin diye koşarak geçiyor" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Kürt merkezefendi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
O kurtlar kuşların nasibi dokunmayın
Tırtıl onlar
Değdikleri bölgeyi yakar ve aşırı kaşıntı yaparlar. Maalesef kuş türleri azaldığından doğal döngü iflas etti. Bu kadar kurt ağacı kurutur. İlaçlamaktan başka çare yok gözüküyor.
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