Agatha Christie’ın romanından uyarlanan “Death on The Nile” filminden ilk fragman geldi! Vizyon tarihi de belli oldu

Agatha Christie romanından uyarlanan ve 2022 yılında izleyici ile buluşması beklenen Nil'de Ölüm filminin yeni fragmanı yayınlandı. Christie uyarlaması Murder on the Orient Express'in devamı niteliğindeki filmin yönetmen koltuğunda beş kez Oscar adayı olan yönetmen Kenneth Branagh oturacak. Film dedektif Hercule Poirot’un gizemli cinayetleri çözmek için kullandığı ilginç yöntemleri konu alıyor.

Nil'de Ölüm, Poirot'nun balayında mükemmel bir çiftle Mısır tatili için yolculuğa çıkması ve daha sonra işlenen cinayeti çözme süreci anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Tom Bateman ve Rose Leslie yer alıyor.

VİZYON TARİHİ SÜREKLİ OLARAK ERTELENMİŞTİ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi iki yıl boyunca ertelenen yapımın resmi olarak 11 Şubat 2022 tarihinde sinemalarda gösterime gireceği duyuruldu. Filmin vizyon tarihine kısa bir süre kala 20th Century Studios yeni Death on the Nile fragmanını yayınlayarak izleyicisine selam verdi.



