The Crown’un yıldızı Claire Foy, sevişme sahnesi itirafıyla gündem yarattı! “En korkuncu o sahneler”

Aralık ayından BBC’nin mini dizisi A Very British Scandal'da Argyll Düşesi Ethell Margaret Campbell rolünü üstlenecek olan Claire Foy, Radio 4'ün Woman's Hour programına katıldı. 37 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki deneyimlerine yönelik soruları cevapladı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği sevişme sahneleri konusunda zorlandığını itiraf eden Foy, “Bu gerçekten bazen zor bir duruma dönüşüyor. Çünkü bir kadın olarak kendinizi sömürülmüş hissediyorsunuz ve ekran için sahte seks yapmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.

“KARAKTERİM CİNSELLİĞİ KEŞFETMEK İSTİYORDU”

Claire Foy, mini dizisi A Very British Scandal'da Düşes’in aşıklarıyla beraber olduğu sahnelerin senaryo açısından gerekli olduğunu hissettiğini dile getirdi. Claire, “Karakterim cinselliği keşfetmek istiyordu. Bu nedenle sevişme sahnelerinin olması gerektiğini güçlü bir şekilde hissettim. Ancak bunun daha kadınsal bir bakış açısıyla sunulmasını istedim.” diye konuştu.



