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The Crown’un yıldızı Claire Foy, sevişme sahnesi itirafıyla gündem yarattı! “En korkuncu o sahneler”

21.12.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth rolüyle tanınan Claire Foy, sevişme sahnesi itirafıyla gündeme geldi. Sevişme sahnelerinin çekimi sırasında zorlandığını itiraf eden Foy, sömürülmüş hissettiğini ve senaryodaki en korkunç şeyin bu sahneler olduğunu dile getirdi.

The Crown’un yıldızı Claire Foy, sevişme sahnesi itirafıyla gündem yarattı! “En korkuncu o sahneler”

Aralık ayından BBC’nin mini dizisi A Very British Scandal'da Argyll Düşesi Ethell Margaret Campbell rolünü üstlenecek olan Claire Foy, Radio 4'ün Woman's Hour programına katıldı. 37 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki deneyimlerine yönelik soruları cevapladı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği sevişme sahneleri konusunda zorlandığını itiraf eden Foy, “Bu gerçekten bazen zor bir duruma dönüşüyor. Çünkü bir kadın olarak kendinizi sömürülmüş hissediyorsunuz ve ekran için sahte seks yapmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.

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“KARAKTERİM CİNSELLİĞİ KEŞFETMEK İSTİYORDU”

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Claire Foy, mini dizisi A Very British Scandal'da Düşes’in aşıklarıyla beraber olduğu sahnelerin senaryo açısından gerekli olduğunu hissettiğini dile getirdi. Claire, “Karakterim cinselliği keşfetmek istiyordu. Bu nedenle sevişme sahnelerinin olması gerektiğini güçlü bir şekilde hissettim. Ancak bunun daha kadınsal bir bakış açısıyla sunulmasını istedim.” diye konuştu.

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