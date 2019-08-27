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Age of Empires 4 için ilk oynanış videosu 14 Kasım’da yayınlanacak

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:49 | Son Güncelleme

Son dönemde strateji tarzındaki oyunların eski popülaritesinden hayli uzakta olduğu söylenebilir. Bu durumun temel nedeni ise oyun ekseninin PC’den konsollara doğru kaymış olması. Malum, konsollarda kontrolcüler ile strateji oyunlarını oynamak pek de kolay değil. Hal böyle olunca da strateji oyunları ikinci plana itilmiş oldu. Yine de strateji oyunu denildiğinde oyun severleri heyecanlandıran isimler yok değil. Nitekim bu isimlerden birisi de Age of Empires.

Age of Empires 4 için ilk oynanış videosu 14 Kasım’da yayınlanacak

Microsoft imzası taşıyan seri ilk 2 oyunuyla ismini klasikler arasına yazdırmayı başarmıştı. Dürüst olalım, 3. oyun hiç bir zaman ilk 2 oyunun yarattığı etkiyi yaratamadı. Hatta yakınına bile yaklaşamadı.

Peki ya 4. oyun? Hatırlanacağı üzere Microsoft yaklaşık olarak 2 sene önce Age of Empires 4’ü resmen duyurmuştu. Fakat o günden sonra oyun hakkında bir bilgi alamadık.

Geçtiğimiz gün Xbox’ın önemli isimlerinden biri olan Aaron Greenberg konu hakkında bazı söylemlerde bulundu. Greenberg, Age of Empires 4 için ilk oynanış videosunun 14 Kasım’da Londra’da düzenlenecek olan XO19 etkinliğinde gösterileceğini belirtti.
Oyunun çıkış tarihinin de bu gösterimde açıklanması bekleniyor. Genel kanı ise AoE 4’ün 2020’nin 2. çeyreğinde satışa sunulması yönünde. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Age of Empires 4 oynanış videosu microsoft oyun

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