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  4. Ağır Romantik filminden aşk dolu teaser

Ağır Romantik filminden aşk dolu teaser

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Onur Tuna ile Tuvana Türkay’ın romantik sahneleri zihinlere kazınacak Ağır Romantik filminden yeni teaser yayınlandı. Ağır Romantik, 14 Şubat 2020’de vizyona girecek.

Ağır Romantik filminden aşk dolu teaser

Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği Ağır Romantik filminden yeni teaser yayınlandı. Birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen Aslı ile Aslı'ya karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu Aslı'dan saklayan Kerem'in hikâyesini anlatan film, 14 Şubat 2020’de vizyona girecek.

Ağır Romantik filminden yeni afişAğır Romantik filminden yeni afiş

Şu sıralar televizyonda fırtınalar estiren Mucize Doktor dizinde boy gösteren Onur Tuna ile Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay’ın başrollerini paylaştığı film, izleyicisini hem çok şaşırtacak hem de güldürecek. Filmde Tuvana Türkay ile Onur Tuna'ya Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz gibi isimler eşlik ediyor.

AĞIR ROMANTİK KONUSU

Sanatla ilgili bir annenin ve profesör bir babanın kızı olan Aslı, konservatuvarda okumaktadır. Aslı'nın hayatı, bir gün Beyoğlu'nda yürürken bir kapkaççının çantasını çalması ile bambaşka bir hal alır. Yaşadığı olay sonrası büyük bir korkuya kapılan Aslı'ya, bu sırada olaya şahit olan Kerem adında bir adam yardım eder ve çantayı bularak Aslı'ya teslim eder. Bu tatsız olay sayesinde tanışan Aslı ve Kerem, görüşmeye devam ederek çok geçmeden güzel bir ilişkiye başlar. Ancak Kerem, ayrı dünyalara sahip olduğu sevgilisine kendisini bambaşka biri olarak tanıtır. Finans uzmanı olarak kendisini tanıtan Kerem, babasının İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin başı olduğu gerçeğini de gizler. Ancak yaşananlar, onların en mutlu günlerinin akıllarından hiç çıkmayacak bir güne dönüşmesine neden olur.

AĞIR ROMANTİK TEASER


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