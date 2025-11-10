Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Ağız sağlığı, genellikle ağrı ya da rahatsızlık hissettiğimizde aklımıza gelir. Oysa diş ve diş eti hastalıkları, sessiz ilerleyen ama etkileri uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilen sorunlardır. Bunların başında da diş tartarı gelir. Gözle fark edilmeye başlandığında genellikle çoktan diş eti çizgisinin altına yerleşmiştir bile...

TARTARIN OLUŞUMU

Gün boyunca tükettiğimiz yiyecek ve içecekler, dişlerimizin üzerinde ince bir bakteri tabakası bırakır. Bu tabaka düzenli fırçalanmadığında ve diş ipiyle temizlenmediğinde zamanla mineralize olarak sertleşir. İşte bu sertleşmiş tabaka “tartar” ya da “diş taşı” olarak bilinir. Tartar, diş etine baskı yaparak iltihaba ve çekilmelere neden olur.

ÖNCE DİŞLERİ SONRA VÜCUDU ETKİLİYOR

Araştırmalar, ağız sağlığı ile genel sağlık arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Tartarın yol açtığı kronik diş eti iltihabı (gingivitis), kalp-damar hastalıkları, diyabet ve erken doğum riskini artırabiliyor.

NASIL ÖNLENİR?

Tartar oluşumunu engellemenin en etkili yolu, düzenli ve doğru ağız bakımından geçer. Dişleri günde en az iki kez fırçalamak, diş ipi kullanmak ve altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek gerekir.

Ayrıca sigara kullanımı da tartar oluşumunu hızlandırdığı için bu alışkanlıktan uzak durmakta büyük fayda var.