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Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 21.07.2019 05:39 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar, insanların yüzde 45’inin nefes kokusuyla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Eğer siz de bu yüzde 45’lik dilimin içindeyseniz bahsedeceğimiz bu yöntemler sayesinde temiz bir nefese kavuşabilirsiniz.

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Ağız kokusunu yenmenin en kolay yolları, buyursunlar;

şeker

Daha az şeker yiyin

Çok fazla şeker tüketmek, ağızdaki bakterilerin fermente olmasına neden olur ve bu da bazı kötü kokulara sebep verebilir. Bu durum çoğu insanın hoşuna gitmeyebilir ancak gerçekler acıdır sevgili okur; ne kadar az şeker o kadar taze nefes demek!

dil temizleme

Dilinizi temizlemeyi unutmayın

Pek çok insan günde 2 kez dişlerini fırçalar, ancak çoğu insan bu aşamada dilini fırçalamayı unutur. Eğer dişlerinizi fırçaladığınız halde ağız kokusu devam ediyorsa bu dilinizden kaynaklı olabilir. Dil üzerindeki kalıntılar ağız kokusuna neden olur. Bu yüzden dişlerinizi fırçalarken dilinizi fırçalamayı ihmal etmeyin.

baharat

Daha fazla karbonhidrat yiyin

Karbonhidratlar ve protein bakımından düşük bir diyetiniz varsa bu durum ağızda kötü koku oluşmasına neden olabilir. Karbonhidrat ve proteinden yoksun kalan vücut, enerji olarak vücutta kimyasalların birikmesine neden olan yağları yakmaya başlar. Bu kimyasallar ise ağızda hoş olmayan kokuya neden olabilir.

Baharatlardan faydalanın

Kakule Hint mutfağının önemli bir parçasıdır. Antibakteriyel özelliği bulunur ve bu etkisi sayesinde doğal bir ağız spreyi olarak kullanılabilir. Nefesinizi hızlıca tazelemek istiyorsanız kakule tohumu çiğneyin.


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Anahtar Kelimeler:
ağız kokusu şeker diş sağlığı

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