Ağızda çiğneniyor yere tükürülüyor! Sebebi duyanı şaşırtıyor

Sokaklarda kırmızı lekeler, ağızda saatlerce çiğnenip ardından tükürülen betal yaprağı ve yüzlerce yıllık bir gelenek… Endonezya’da ilk kez görenleri şaşkına çeviren bu alışkanlığın adı: Sirih pinang. Peki betal yaprağını neden çiğneyip tükürüyorlar? İşte enteresan geleneğin detayları...

Gökçen Kökden

Endonezya'da bir gelenek olan betel çiğneme, insanların çiğneyip ardından tükürdüğü bir bitki. Kulağa son derece garip gelse de, bu olay Endonezya'da bir kültür hatta kimileri için de sosyalleşmenin bir parçası.

Ağızda çiğneniyor yere tükürülüyor! Sebebi duyanı şaşırtıyor 1

Endonezya’da insanların çiğneyip ardından tükürdüğü betal cevizi genellikle betel yaprağı ile birlikte hazırlanarak karışım haline getirilir. Karışıma bazen kireç (kalsiyum hidroksit) ve tütün de ekleniyor. Buna da sirih pinang adı verilir.

Bu karışım ağızda çiğnendikçe kırmızı renkli bir sıvı çıkarır. Endonezya sokaklarında kanı anımsatan kırmızı lekelerin sebebi de bu yüzdendir.

NEDEN ÇİĞNEYİP TÜKÜRÜYORLAR?

Ağızda çiğneniyor yere tükürülüyor! Sebebi duyanı şaşırtıyor 2

Areka cevizi, kafein gibi şekilde hafif bir uyarıcı etki yaratıyor. Enerji verdiği ve zihni açtığı düşünülüyor. Uzun yolculuklarda ya da yoğun iş temposunda tercih ediliyor.

Sirih pinang, sadece bireysel bir alışkanlık değil misafire ikram edilen, sohbet sırasında paylaşılan geleneksel bir ritüel. Özellikle kırsal bölgelerde sosyal bağın bir parçası.

Bazı bölgelerde nefesi ferahlattığı ve ağız sağlığına iyi geldiği düşünülüyor. Aynı zamanda çiğnenen karışımın iştah azalttığı da düşünülüyor.

SAĞLIK AÇISINDAN GÜVENLİ Mİ?

Ağızda çiğneniyor yere tükürülüyor! Sebebi duyanı şaşırtıyor 3

Uzmanlara göre bu durum sağlık açısından sıkıntılı. Uzun süre betel çiğneme; ağız kanseri riskini artırabiliyor, dişlerde kalıcı koyu lekeler bırakıyor ve ağız içi dokularda hasara neden olabiliyor. Kimi bölgelerde çiğnenmeden önce bu uyarılar yapılıyor.

