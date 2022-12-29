Ağlamak zıt anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ağlamak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve Eski Türkçede "ağlamak" anlamında kullanılan "ıġla-" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük cümle içerisinde hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ağlamak sözcüğünün birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

Üzüntü, acı, pişmanlık veya sevinç gibi durumlar karşısında gözyaşı akıtmak

Ağaç budandığında kesilen bölümlerden besi suyu ya da öz su akmak

Sızlanarak anlatmak, dert yanmak

Herhangi bir olaya üzülmek

Ayrıca ağlamak sözcüğünün içerisinde geçtiği ve dilimizde de yaygın olarak kullanılan “ağlarsa anam ağlar", "ağlanın malı gülene hayretmez", "ağlamayan çocuğa meme vermezler", "ağlamakla yar ele gelmez, ağlamak para etmez” gibi deyim ve atasözleri bulunmaktadır.

Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemizde bulunan sözcüklerin her biri belirli bir göreve sahiptir. Ağlamak kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelime cümle içerisinde eylem görevini üstlenir. Ağlamak sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde birçok kişi tarafından kullanılır. Ağlamak sözcüğünü cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanmak için zıt yani karşıt anlamlısını da bilmek gerekir. İki kelimenin mana açısından birbirinin tam tersi olması durumunda zıt anlamlılık durumundan bahsedilebilir. Ağlamak kelimesinin zıt anlamı yoktur.

Dilimizde bazı sözcüklerin zıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Ağlamak zıt anlamlısı olan herhangi bir kelime mevcut değildir. He ne kadar “gülmek” sözcüğü bu sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılsa da iki sözcüğün manası tam olarak birbirinin zıddı değildir. Bu nedenle gülmek kelimesin ağlamanın zıt anlamlısı değildir. Türk Dil Kurumu da ağlamak sözcüğünün karşıtı olan herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Ağlamanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana açısından birbirinin tam tersini anlatan kelimeler zıt yani karşıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Ancak ağlamak kelimesi için aynı durum geçerli değildir. Çünkü bu sözcüğün herhangi bir karşıt anlamı yoktur. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Ağlamak sözcüğüyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: