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'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 07.05.2019 07:28 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde, ilkbaharda özellikle yüksek ve kayalık bölgelerde yetişen ve diğer adıda 'ağlayan gelin' olan ters lalelerin görsel şöleni başladı. Elazığ'ın Palu ilçesi Bozçanak Köyünde dağlık ve kayalık bölge ziyaretçilerine 15 günlük süre tanıyan bu çiçekler, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

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Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaklaşık bin 800 rakımlı bölgede görsel bir şölen sunuyor.

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Kayalık alanda bulunduğu için ulaşılması güç olan turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

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'Ağlayan gelini' görüntüleyen fotoğraf tutkunlarından Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, tarihi ilçe Palu'nun fotoğrafçılara doğal ve kültürel özellikleriyle güzel bir fırsat sunduğunu söyledi.

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Anadolu'nun özel çiçeklerinden ters laleleri fotoğraflamak için kısa bir süreye sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, "Burası yüksek ve kayalık bir yer. Ağlayan gelinlere ulaşmak zahmetli ama fotoğraflamak da bir o kadar zevkli." dedi.

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Çekilen her karenin bölgenin tanıtımı için büyük önem taşıdığını aktaran Yılmaz, "Bölgemizde çekilen fotoğraflar sosyal medyada, yarışmalarda, dergilerde ve daha birçok mecrada kendini gösteriyor. Bu da tanıtım demek. Buralara ne kara çok fotoğraf tutkunu gelirse ve çektiklerini paylaşırsa daha çok tanıtım demek. Ters laleler diğer adıyla ağlayan gelinler de bölgemizin önemli tanıtım yüzlerinden. Bir fotoğrafçı olarak da bu güzelliği arşivime kazandırmak benim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

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Ağlayan gelinlerin görsel şöleni yaklaşık 15 gün sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ağlayan gelin çiçeği Elazığ

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