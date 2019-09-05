Agresif saldırılarının bedelini ağır ödedi!

Kuşun korkutucu şöhreti karşısında nişancının New South Wales polis teşkilatının tam desteğini istediği ve aldığı belirtildi. Belediye meclisi sözcüsü, yetkililerin saldırıların gerçekleştiği bölgenin adını vererek Windsor Road Monster (Windsor Yol Canavarı) diye adlandırdığı kuşun başka yere göç etmesini istediklerini ancak bu konuda başarısız olunca kalıcı bir çözüm için izin alındığını söyledi.

Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan bir saksağan kent sakinlerine ve turistlere yönelik agresif saldırıları nedeniyle ülkede hem korkulan hem de hayranlık duyulan bir kuş oldu. Kuş üç yıllık korku saltanatında 40 civarında kişiye pike yaparak saldırırken, bu kişilerin bazıları hastanede tedavi görmelerini gerektirecek, ciddi yaralar aldı. Saksağanın bu "hava bombardımanları" için ödediği bedelse ağır oldu. Yerel bir yetkili kuşu vurarak öldürdü.

Sözcü sözlerini şöyle sürdürdü:

Belediye meclisi genellikle saksağanları başka yere götürmek veya telef etmek yönünde adımlar atmıyor. Genel uygulama riskli bölgelere bilgilendirici işaret levhaları dikmek çünkü kuşlar genellikle yılda sadece 4 ile 6 hafta boyunca saldırgan oluyor. Şikayetlerin ve teyit edilen yaralanmaların sayısı göz önünde bulundurulduğunda, lokasyona ilişkin süregelen risk ve riski azaltmaya yönelik tüm pratik alternatifler tüketildikten sonra belediye meclisi, saksağanın daha fazla ciddi yaralanmalara neden olmasını engellemek için kuşa insana yakışır şekilde ötanazi uygulayacak zararlı hayvan denetleyicisinin ayarlanması için Milli Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi’nden izin çıkardı. Bu karar kolayca alınmadı.

'ÇOK SALDIRGAN'

Milli Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi de belalı kuşun “çok saldırgan” ve “bölgede görülmeyen” bir hayvan olduğu bilgisini verdi. Kuşun çarşamba günü vurularak öldürülmesi yine de şaşkınlığa neden oldu. Hayvan Hakları Partisi'nin Sidney milletvekili Emma Hurst, “Bu anne saksağan sadece yavrularını koruyordu. Şimdi yavruları açlıktan ölecek ya da diğer hayvanlar tarafından avlanacak… Belediye meclisinin ne kadar tiksindirici ve düşünmeden aldığı vahşi bir karar” dedi.

ÇİFTLEŞME DÖNEMİNDE SALDIRGANLAŞIYOR

Diğerleriyse belediye meclisinin belirttiği “insana yakışır şekilde ötanazinin” vurularak öldürmeye nasıl eşdeğer olabileceğini sorguladı. Avustralya saksağanı aynı ismi paylaştığı Avrupa kuşundan farklı bir tür. Çiftleşme mevsiminde saldırganlaşabiliyor ve bölgelerine giren insanlara saldırabiliyor.

