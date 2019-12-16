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Ağrı'da 25 kuruşa ulaşım! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Türkiye genelinde birçok belediye ulaşım fiyatlarına zam yaparken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, başlattığı 'Öğrencibüs' uygulamasıyla gençlerin yüzünü güldürdü.

31 Mart seçimlerinde Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

SAKIZ FİYATINA ULAŞIM!

Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

ÖĞRENCİBÜS'ÜN DİREKSİYONUNA GEÇT!

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor. Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı. Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Helal olsun sana başkan. Ovacıklı komünist belediye başkanı yapınca bütün ünlüler ardı sıra paylaşıp işte hakiki başkan işte sosyal başkan diyip durdular. Ama siz yapınca yok kendi cebinden mi yapıyor belediyenin parasından yapıyor gibi laflar etmeye başladılar. Umarım aynı hizmet izmir de de olur 3,56 TL'ye basıyoruz.
agrida bir otobus 200 metre gidiyo izmirde kac km gidiyo kominist baskana gelince o yapmadan once akliniza gelmiyordu bu tur seyker o yuzden alkislaniyo caktinmi simdi
kardeş sen hiç ağrıya gittin mi? sizin tek derdiniz muhalif olmak başka da bi numaranız yok
Delikanlı başkan. istesen chp nin başına geç çok faydalı olurdun bu ülkeye tekki bu vatanı sev
Adam işte.. Baykal Döneminde CHP MYK da idi. Fetö kumpasından sonra meseleyi çözdü. Baykal ise "Hocaefendi Pensilvanyadan aradı, bu komplo ile ilgileri olmadığını söyledi" demişti
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