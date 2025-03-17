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Ağrı Doğubayazıt'ın aşure tatlısı coğrafi tescilli oldu...

17.03.2025 15:40
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ait geleneksel lezzetlerden biri olan "Doğubayazıt Aşure Tatlısı," Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Tamamen şekersiz olup, yalnızca Ağrı'nın tescilli geven balı ile tatlandırılan bu eşsiz tatlı, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak adına büyük bir öneme sahip.

Ağrı Doğubayazıt'ın aşure tatlısı coğrafi tescilli oldu...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine özgü geleneksel lezzetlerden biri olan "Doğubayazıt Aşure Tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

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ŞEKERSİZ BİR KÜLTÜREL MİRASTIR

Tamamen şekersiz olup yalnızca Ağrı'nın tescilli geven balı ile tatlandırılan aşure, bölgenin kültürel mirasına katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Bölgenin gastronomik değerlerinden biri olarak kabul edilen Doğubayazıt Aşure Tatlısı'nın tescillenmesiyle birlikte, hem yöresel ürünler korunacak hem de yerel ekonomiye katkı sağlanacak.

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DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI AÇIKLAMASI

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, yaptığı açıklamada, Doğubayazıt Aşure Tatlısı'nın tescillenmesiyle birlikte ilçenin yerel mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılacağını belirtti.

Sürecin uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Başkan Can, "Aşure, Nuh Tufanı'ndan bu yana dini ve kültürel bir değer taşıyor. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduğuna inanılması nedeniyle, burada yapılan aşurenin de ayrı bir önemi var. Bu doğrultuda, coğrafi işaret başvurusu yaparak tatlımızın tescillenmesini sağladık" dedi.

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Coğrafi işaret tescilinin ardından Doğubayazıt Aşure Tatlısı'nın tanıtımına daha fazla önem vereceklerini dile getiren Başkan Can "Her yıl aşure festivali düzenliyorduk, bundan sonra bu etkinlikleri daha kapsamlı hale getireceğiz. Ayrıca Ramazan ayında da belirli aralıklarla aşure yaparak vatandaşlarımıza ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı patent aşure tescil
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