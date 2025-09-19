Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ağrı şikayetiyle giden genç doktorları şaşkına uğrattı! Midesinden bakın ne çıktı

Ağrı'da OKB rahatsızlığı olan genç kadın, kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan endoskopi işleminin sonucu doktorları bile hayrete düşürürken kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı.

Ağrı şikayetiyle giden genç doktorları şaşkına uğrattı! Midesinden bakın ne çıktı

Ağrı'da Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki kadın, kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın midesinde yabancı cisim tespit edildi.

MİDESİNDEN İKİ KALEM ÇIKTI

Genel Cerrahi ekibince ertesi gün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saat süren endoskopi operasyonuyla genç kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından hasta bir gün müşahede altında tutularak taburcu edildi.

Ağrı şikayetiyle giden genç doktorları şaşkına uğrattı! Midesinden bakın ne çıktı 1

HASTA 1 DEĞİL 2 KALEM YUTMUŞ

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "22 yaşındaki bayan hastamız kalem yutma şikayetiyle ilçe devlet hastanemize başvurmuştu. Tomografisinde midesinde yabancı cisim olduğu görüldü. Biz de tetkiklerimizde midesinde kalem olduğunu gözlemledik. Daha önce toplu iğne, kemik parçası gibi yabancı cisimlerle karşılaşıyorduk ama bu kadar uzun ve ince bir cisim ilk kez karşımıza çıktı. Midenin boşalması için bir gün bekledik ve ertesi gün yaptığımız endoskopide hastanın bir değil iki kalem yuttuğunu gördük." ifadelerinde bulundu.

Ağrı şikayetiyle giden genç doktorları şaşkına uğrattı! Midesinden bakın ne çıktı 2

Yaklaşık bir buçuk saatlik işlem sonucu hasta sağlığına kavuşurken doktorlar hastada Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğu için ailesine yalnız bırakmamalarını ve bu tür cisimleri ortalıkta bulundurmamalarını tavsiye etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka ile binden fazla hastalık tahmin edilebilecekYapay zeka ile binden fazla hastalık tahmin edilebilecek
Güneş Sistemi dışında 6 bin gezegen keşfedildiGüneş Sistemi dışında 6 bin gezegen keşfedildi

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.