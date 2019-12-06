MAGAZİN

Ağrı'da köy okullarını eş zamanlı onarmak için seferber oldular

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe merkezindeki okulların öğretmen, öğrenci ve idarecileri, hayırseverlerin desteğiyle eş zamanlı 15 köy okulunu onardı - Köy okullarındaki öğrencilere giyim, yiyecek yardımında da bulunan gönüllü grup, tadilattan geçirdikleri sınıfları da kırtasiye ve eğitim materyalleriyle donattı - Milli Eğitim İlçe Müdürü Yusuf Yardımcı: "Proje kapsamında, durumu iyi olan merkezdeki okullarımız, eğitim şartları yetersiz olan köy okullarına maddi, manevi her türlü yardımda bulunuyor"

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğretmen, öğrenci ve idarecilerinden oluşan grup, organize olup eş zamanlı 15 köy okulunu tadilattan geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kardeş Okul Projesi" kapsamında bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, görev dağılımı yaparak onarımdan geçirilmesi gereken köy okulları için kolları sıvadı.

Belirlenen 15 köy okuluna eş zamanlı giden öğrenci ve öğretmenleri, hayırseverlerin desteğiyle eğitim yuvalarını boyayıp eğitim ve öğretim için hazır hale getirdi.

Öğrencilere giyim, yiyecek yardımında da bulunan gönüllü grup, sınıfları da kırtasiye ve eğitim materyalleriyle donattı.

- Kömürlük, oyuncak odasına dönüştürüldü

Projenin yoğun olarak uygulandığı ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Uğrak mezrasındaki köy okulunun kömürlük olarak kullanılan sınıfı, oyuncak odasına dönüştürüldü.

Okulun ana sınıfının yeri parke ile döşendi, sınıf kurulum malzemeleri ve eğitim materyalleriyle zenginleştirilerek yenilendi. Okulun bahçesine de öğrenciler için çeşme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle merkeze uzak köy okullarının eğitim şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Eş zamanlı olarak 15 köy okulunda uygulamaya konulan projeye hayırseverlerin de destek verdiğini anlatan Yardımcı, şunları belirtti:

"Proje kapsamında, durumu iyi olan merkezdeki okullarımız, eğitim şartları yetersiz olan köy okullarına maddi, manevi her türlü yardımda bulunuyor. Durumu iyi olan okullarımız bu yardımları yaparken, kendi imkanlarını sonuna kadar harcıyor. İmkanların yetmediği anda ise köprü vazifesi görerek hayırsever iş adamları vasıtasıyla okulların eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar. Bugün bu yardım seferberliğinin bir sonucu olarak Doğubayazıt'ın tüm okullarında kaynaşma, bütünleşme var."

Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Dicle Uçar, projenin sadece yardım yapılan okullar için değil, kendileri açısından da çok faydalı olduğunu ifade ederek, böylece kendi okulunun eğitim şartlarının ne kadar iyi olduğunun farkına vardığını belirtti.

Uğrak Mezrası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ela Karataş da en çok okulun bahçesine yapılan çeşmeye sevindiğini anlattı.

Karataş, "Eskiden bizim çeşmemiz yoktu. Oyun oynadıktan sonra elimizi, yüzümüzü yıkayamıyorduk, su içemiyorduk. Şimdi bunların hepsini yapabileceğiz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde “Fındıkkıran” zamanıAnkara Devlet Opera ve Balesi’nde “Fındıkkıran” zamanı
Troya müzesi,  'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldıTroya müzesi,  'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kardeş Okul Projesi" 15 köy okulu 45 merkez okulu ağrı ana sınıfı Aynı anda 15 köy okulunu tepeden tırnağa yenilediler boya Doğubayazıt Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim şartları yetersiz köy okulları yenilendi eş zamanlı kırtasiye ve eğitim malzemeleri Köy okulu öğrencilerine yardım Oyuncak odası tadilat Uğrak Mezrası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.