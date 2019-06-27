Ağrıyla doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulak ağrısıyla doktorun kapısını çalan hastanın kulağında küçük bir kertenkele cinsi olan geko bulundu, hem de canlı halde...

Genç doktor hastanın kulağını incelediğinde gekonun hala kulak içinde hareket ettiğini gördü. Hayvana anestezi uygulayarak sürüngeni kulak içinden çıkardı.

Hekim, Facebook hesabından baygın haldeki hayvanın fotoğrafını paylaşarak "Bu gekonun kulak içine nasıl girdiğini tahmin etmek imkansız" dedi.

