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Ağrıyla doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Tayland'da çok ilginç bir olay meydana geldi. Hekim olarak çalışan Varanya Nganthavee günün son hastası olarak öyle bir vakayla karşılaştı ki olay internete taşındı.

Ağrıyla doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulak ağrısıyla doktorun kapısını çalan hastanın kulağında küçük bir kertenkele cinsi olan geko bulundu, hem de canlı halde...

Genç doktor hastanın kulağını incelediğinde gekonun hala kulak içinde hareket ettiğini gördü. Hayvana anestezi uygulayarak sürüngeni kulak içinden çıkardı.

Hekim, Facebook hesabından baygın haldeki hayvanın fotoğrafını paylaşarak "Bu gekonun kulak içine nasıl girdiğini tahmin etmek imkansız" dedi.

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Ağrı doktor TAYLAND internet Kertenkele geko sürüngen Kulak

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