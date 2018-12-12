Ağzımızın tadını biliyoruz! 2018'de en çok aranan 7 tarifi

1. Ziron (silor)



Doğu Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerindendir. Artvin'de sıklıkla yapılan silor, bölgeye dağılmıştır ve lehçe farklılıklarıyla isim olarak başka şekilde anılır; sinor, silor, ziron gibi... Yapımı son derece kolaydır. Zahmet gerektirmeyen tarif oldukça iddialı bir lezzete de sahiptir. Biz iki çeşit silor yaptık. Bakalım siz hangisini seçeceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

2. Mıhlama

2018'de Karadeniz mutfağı oldukça popülermiş anlaşılan :) Karadeniz'in eşsiz lezzeti olan mıhlama yaparken Trabzon'a has olan çeçil ve kolot peynirili kullanılır. Trabzon usulü, Rize usulü ve Iğdır usulü olarak farklı mıhlama tarifi vardır. Yöreye göre farklılık gösterse de lezzet hep aynıdır, şahane! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

3. Tiramisu



Kış günlerinde sıcak bir kahve eşliğinde küçük bir kaçamak yapmak için hazırlayabileceğiniz tiramisu lezzetli olduğu kadar da pratik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

4. Pizza

Listenin dördüncü sırasında pizza bulunuyor. Karadeniz ile başlayan lezzet şöleni İtalya'ya kadar ulaştı :) Biz de sizlerle en güzel, anne eli değmiş pizza tarifini vereceğiz. Detayları görmek için tıklayın.