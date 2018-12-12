YEMEK

Ağzımızın tadını biliyoruz! 2018'de en çok aranan 7 tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. 2018 lezzet trendleri arasında ilk 3 sırayı yöresel yemekler aldı. 2018'e veda etmemize sayılı günler kala son kez tariflerin en güzelleri verelim istedik. Peki bu yıl sizin trend yemeğiniz neydi? Haydi, bize yorum olarak yazın :)

Ağzımızın tadını biliyoruz! 2018'de en çok aranan 7 tarifi

1. Ziron (silor)

siron
Doğu Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerindendir. Artvin'de sıklıkla yapılan silor, bölgeye dağılmıştır ve lehçe farklılıklarıyla isim olarak başka şekilde anılır; sinor, silor, ziron gibi... Yapımı son derece kolaydır. Zahmet gerektirmeyen tarif oldukça iddialı bir lezzete de sahiptir. Biz iki çeşit silor yaptık. Bakalım siz hangisini seçeceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

2. Mıhlama

muhlama

2018'de Karadeniz mutfağı oldukça popülermiş anlaşılan :) Karadeniz'in eşsiz lezzeti olan mıhlama yaparken Trabzon'a has olan çeçil ve kolot peynirili kullanılır. Trabzon usulü, Rize usulü ve Iğdır usulü olarak farklı mıhlama tarifi vardır. Yöreye göre farklılık gösterse de lezzet hep aynıdır, şahane! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

3. Tiramisu

tiramisu
Kış günlerinde sıcak bir kahve eşliğinde küçük bir kaçamak yapmak için hazırlayabileceğiniz tiramisu lezzetli olduğu kadar da pratik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

4. Pizza

pizzaaa

Listenin dördüncü sırasında pizza bulunuyor. Karadeniz ile başlayan lezzet şöleni İtalya'ya kadar ulaştı :) Biz de sizlerle en güzel, anne eli değmiş pizza tarifini vereceğiz. Detayları görmek için tıklayın.

5. Brüksel lahanası

soya
Açıkcası listeye beşinci sıradan giren brüksel lahanası bizi şaşırtmadı değil. Minik sebzenin dev lezzete dönüştüğü tariflerimizi sizlerle bol bol paylaşmaya devam edeceğiz. Onlardan bir tanesini hemen şuraya bırakıyoruz, tık tık!

6. Elma sirkesi

elma sirkesi

Yıl boyunca şifasından bolca bahsettik elma sirkesinin. Faydalarının yanı sıra nasıl yapılacağını da paylaştık sizlerle. Doğal şifa kaynağı olan elma sirkesi trendler arasında altıncı sırada. Elma sirkesini evde yapmak isteyenler için bir kez daha tarifini paylaşıyoruz. Detaylar için tıklayın.

7 . Vişne reçeli

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Listenin sonunda ise kahvaltı sofrasına her fırsatta konan ama kimse dokunmadan tekrar yerine kaldırılan o yiyecek giriyor: Vişne reçeli! :) Biz de çok şaşkınız sevgili okur, nasıl olurda kahvaltıda beklenen değeri görmeyen reçel en çok arananlar arasına girer? Çözemedik vallahi :)

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