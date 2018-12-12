Ağzımızın tadını biliyoruz! 2018'de en çok aranan 7 tarifi

Doğu Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerindendir. Artvin'de sıklıkla yapılan silor, bölgeye dağılmıştır ve lehçe farklılıklarıyla isim olarak başka şekilde anılır; sinor, silor, ziron gibi... Yapımı son derece kolaydır. Zahmet gerektirmeyen tarif oldukça iddialı bir lezzete de sahiptir. Biz iki çeşit silor yaptık. Bakalım siz hangisini seçeceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
2018'de Karadeniz mutfağı oldukça popülermiş anlaşılan :) Karadeniz'in eşsiz lezzeti olan mıhlama yaparken Trabzon'a has olan çeçil ve kolot peynirili kullanılır. Trabzon usulü, Rize usulü ve Iğdır usulü olarak farklı mıhlama tarifi vardır. Yöreye göre farklılık gösterse de lezzet hep aynıdır, şahane! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kış günlerinde sıcak bir kahve eşliğinde küçük bir kaçamak yapmak için hazırlayabileceğiniz tiramisu lezzetli olduğu kadar da pratik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Listenin dördüncü sırasında pizza bulunuyor. Karadeniz ile başlayan lezzet şöleni İtalya'ya kadar ulaştı :) Biz de sizlerle en güzel, anne eli değmiş pizza tarifini vereceğiz. Detayları görmek için tıklayın.
Açıkcası listeye beşinci sıradan giren brüksel lahanası bizi şaşırtmadı değil. Minik sebzenin dev lezzete dönüştüğü tariflerimizi sizlerle bol bol paylaşmaya devam edeceğiz. Onlardan bir tanesini hemen şuraya bırakıyoruz, tık tık!
Yıl boyunca şifasından bolca bahsettik elma sirkesinin. Faydalarının yanı sıra nasıl yapılacağını da paylaştık sizlerle. Doğal şifa kaynağı olan elma sirkesi trendler arasında altıncı sırada. Elma sirkesini evde yapmak isteyenler için bir kez daha tarifini paylaşıyoruz. Detaylar için tıklayın.
Listenin sonunda ise kahvaltı sofrasına her fırsatta konan ama kimse dokunmadan tekrar yerine kaldırılan o yiyecek giriyor: Vişne reçeli! :) Biz de çok şaşkınız sevgili okur, nasıl olurda kahvaltıda beklenen değeri görmeyen reçel en çok arananlar arasına girer? Çözemedik vallahi :)
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