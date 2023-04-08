Ah Belinda’nın yıldızı Neslihan Atagül’ün annesi Rus çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Oyuncuları arasında Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Ah Belinda Neflix’te izleyici karşısına çıktı. Dizide Dilara Başaran karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün annesi güzelliğiyle nefes kesti.

30 yaşındaki ünlü oyuncunun annesini görenler Atagül’ün güzelliğini Rus kökenli olduğu öğrenilen annesinden aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü dizisi ile ekrana merhaba dedi.

Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Güzel oyuncunun rol aldığı diziler arasında Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı da bulunuyor.

Ünlü isim en son Star TV'de Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat verdi.





