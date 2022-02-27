Ah Nerede dizisi konusu nedir? Yeşilçam'dan uyarlanacak Ah Nerede dizisi oyuncuları kimler olacak?

Seneler önce senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği, Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı 1975 yılında yapılan Ah Nerede filmi dizi oluyor. Dizinin ayrıntıları merak edilirken, yeni nesil oyunculardan kimlerin yer alacağı da araştırılıyor. Peki Ah Nerede dizisi konusu nedir?

AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk defa 1975 senesinde sinema izleyicisi ile buluşan Yeşilçam filmi Ah Nerede filmi dizi oluyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı Ah Nerede filmi Türk sinemasında unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

Filmde Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okumakta olan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla birlikte zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. Ailedeki en küçük oğul, mühendislik eğitimi almaya devam eden Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. Ailedeki "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak olarak bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi sonrası ise olaylar gelişir.

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Suavi Doğan ve Kerem Çatay'ın kurucusu oldukları Onuncu Ev'in Ah Nerede dizisi için senaryo çalıpşmalarına başladıkları öğrenildi. Gelişmeler sonrası dizide rol alacak oyuncular merak ediliyor. Filmde Tarık Akan’ın canlandırdığı Ferit ile Gülşen Bubikoğlu’nun oynadığı Zehra karakterini oynayacak oyuncular için çalışmalar sürüyor.

DEMET ÖZDEMİR'E TEKLİF GİTTİ!

Yapım ekibi cast için çalışmaları sürdürürken, Zehra karakteri için yeni bir gelişme yaşandı. Filmde, Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif götürüldüğü öğrenildi. Buna göre en son 'Aşk Taktikleri' filmindeki oyunculuğuyla Filiz Akın'dan övgü dolu sözler alan oyuncunun teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

