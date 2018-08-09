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Ah o günler! Gördüğümüz an yüzümüzde tebessüm oluşturacak 90'ların en meşhur lezzetleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Şöyle güzel bir şarkıyla giriş yapmak istiyorum: "O günler, o günler şimdi yabancı gibiler..." Artık sadece hatırlarla mutlu olabilen bir toplum olduk. Ne yediklerimizden keyif alabiliyoruz ne de yaşadıklarımızdan. Şimdi çocukluğuma gidiyorum, 90'lara... Eminim her bir lezzeti gördüğünüzde sizin anılarınız sanki dün gibi canlanıverecek gözünüzde :)

Ah o günler! Gördüğümüz an yüzümüzde tebessüm oluşturacak 90'ların en meşhur lezzetleri

O halde ne günlerdi o günler diyelim hep birlikte...

Leblebi tozu

leblebi tozu

Şimdiki çocuklara şu leblebi tozunu versek ellerinin tersiyle iterler herhalde. Oysa ki biz ne eğlenirdik onu yemeye çalışırken. Şimdi mutlu olmak da zor değil mi? :)

Elma şekeri

elma
Bir elmayı şekerle yemekten hiçbir farkı olmasa da rengi ve o elmaya takılan çubuk cezbediciydi. Her çocuk annesine görüntüsünden dolayı ısrarla alıdırır ama hiçbir zaman o elma şekerleri yenmezdi. Ee nasıl yiyebilirdik ki! Taş gibiydi taş :)

Ekler pasta

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Şimdilerde hangi pastaneye gidersek gidelim bulmak mümkün ama 90'larda öyle miydi... Ekleri bulmak için birkaç pastane dolaşmak gerekirdi. Genelde zengin çocuklarının tatlısı olarak bilinirdi.

Cupri Sun

cupri sun
Şimdiki hiçbir meyve suyu yerini tutmuyor maalesef. Hala bazı marketlerde bulmam mümkün.

Cino

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Sanırım en güzel aromalı çikolata kendisi :) Bir döneme damgasını vuran cinolar ucuz olmasıyla da biz çocukları cezbederdi. Cupri Sun gibi hala bazı bakkal, marketlerde bulmam mümkün. Görürseniz kaçırmayın!

Meybuz

meybuz
Sıcakların tavan yaptığı dönemde pek iyi giderdi. En sevdilerim kolalı ve limonlu :)

Çokomel

cokomel
Çilekçisi en çok tercih edileniydi, şuradan biliyorum bakkala ne zaman gitsem bulmakta güçlük çekerdim.

Bumbo

Beslenme çantalarının vazgeçilmeziydi bumbolar. Portakal aromalı kakaolu hayvan figürlü bisküviler. Küçük, büyük severek yerdik. Bu lezzet deli gibi satılırdı. Ne oldu da tedavülden kalktı anlamış değiliz.

Melo

melo
Halley'in alternatifi olarak düşünebilirsiniz. Lezzet olarak da birbirlerine yakınlar. Şimdi Melo'nun muadillerini bulmak mümkün. Piyasaya çokca benzer ürün sürüldü ama onun yeri kalbimizde ayrıdır :)

Hindistan cevizli en en güzel gofret Trophy!

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Altın para çikolata

para

Çebimizde birkaç tane olunca bizden zengini yoktu :) Yemeye bile kıyamazdık.

Bigbabol

ü

Sakızlar arasında açık ara en önde olan lezzet. Bigbabol, çılgın babol! Slagonu bile aklımızda:)

Tang

tamg

Yaz akşamlarında, yemeklerin en güzel eşlikçisiydi. Koca sürahilerde buz gibi suyla iki dakikada yapılır, bardak bardak içilirdi. Tang ailesinden siz en çok hangisini tercih ederdiniz?

Sulugöz

sulu

Ay şimdi bile ağzım ekşidi vallahi :) Marketlerin para üstü olarak da kullanılırdı o dönem.

Yumiyum

yumiyum

Liseliler bilmez diyerek lafa girmek istiyorum...Uzun zaman piyasada yoktu ancak duyduğuma göre 90'ların popüler yumuşak şekeri şimdilerde tekrar piyasaya sürülmüş.

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Anahtar Kelimeler:
nostaljik lezzetler paketli yiyecekler cino

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