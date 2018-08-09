Ah o günler! Gördüğümüz an yüzümüzde tebessüm oluşturacak 90'ların en meşhur lezzetleri

O halde ne günlerdi o günler diyelim hep birlikte...

Leblebi tozu

Şimdiki çocuklara şu leblebi tozunu versek ellerinin tersiyle iterler herhalde. Oysa ki biz ne eğlenirdik onu yemeye çalışırken. Şimdi mutlu olmak da zor değil mi? :)

Elma şekeri



Bir elmayı şekerle yemekten hiçbir farkı olmasa da rengi ve o elmaya takılan çubuk cezbediciydi. Her çocuk annesine görüntüsünden dolayı ısrarla alıdırır ama hiçbir zaman o elma şekerleri yenmezdi. Ee nasıl yiyebilirdik ki! Taş gibiydi taş :)

Ekler pasta



Şimdilerde hangi pastaneye gidersek gidelim bulmak mümkün ama 90'larda öyle miydi... Ekleri bulmak için birkaç pastane dolaşmak gerekirdi. Genelde zengin çocuklarının tatlısı olarak bilinirdi.

Cupri Sun



Şimdiki hiçbir meyve suyu yerini tutmuyor maalesef. Hala bazı marketlerde bulmam mümkün.

Cino



Sanırım en güzel aromalı çikolata kendisi :) Bir döneme damgasını vuran cinolar ucuz olmasıyla da biz çocukları cezbederdi. Cupri Sun gibi hala bazı bakkal, marketlerde bulmam mümkün. Görürseniz kaçırmayın!

Meybuz



Sıcakların tavan yaptığı dönemde pek iyi giderdi. En sevdilerim kolalı ve limonlu :)

Çokomel



Çilekçisi en çok tercih edileniydi, şuradan biliyorum bakkala ne zaman gitsem bulmakta güçlük çekerdim.