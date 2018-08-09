Ah o günler! Gördüğümüz an yüzümüzde tebessüm oluşturacak 90'ların en meşhur lezzetleri

Şimdiki çocuklara şu leblebi tozunu versek ellerinin tersiyle iterler herhalde. Oysa ki biz ne eğlenirdik onu yemeye çalışırken. Şimdi mutlu olmak da zor değil mi? :)
Bir elmayı şekerle yemekten hiçbir farkı olmasa da rengi ve o elmaya takılan çubuk cezbediciydi. Her çocuk annesine görüntüsünden dolayı ısrarla alıdırır ama hiçbir zaman o elma şekerleri yenmezdi. Ee nasıl yiyebilirdik ki! Taş gibiydi taş :)
Şimdilerde hangi pastaneye gidersek gidelim bulmak mümkün ama 90'larda öyle miydi... Ekleri bulmak için birkaç pastane dolaşmak gerekirdi. Genelde zengin çocuklarının tatlısı olarak bilinirdi.
Şimdiki hiçbir meyve suyu yerini tutmuyor maalesef. Hala bazı marketlerde bulmam mümkün.
Sanırım en güzel aromalı çikolata kendisi :) Bir döneme damgasını vuran cinolar ucuz olmasıyla da biz çocukları cezbederdi. Cupri Sun gibi hala bazı bakkal, marketlerde bulmam mümkün. Görürseniz kaçırmayın!
Sıcakların tavan yaptığı dönemde pek iyi giderdi. En sevdilerim kolalı ve limonlu :)
Çilekçisi en çok tercih edileniydi, şuradan biliyorum bakkala ne zaman gitsem bulmakta güçlük çekerdim.
Beslenme çantalarının vazgeçilmeziydi bumbolar. Portakal aromalı kakaolu hayvan figürlü bisküviler. Küçük, büyük severek yerdik. Bu lezzet deli gibi satılırdı. Ne oldu da tedavülden kalktı anlamış değiliz.
Halley'in alternatifi olarak düşünebilirsiniz. Lezzet olarak da birbirlerine yakınlar. Şimdi Melo'nun muadillerini bulmak mümkün. Piyasaya çokca benzer ürün sürüldü ama onun yeri kalbimizde ayrıdır :)
Çebimizde birkaç tane olunca bizden zengini yoktu :) Yemeye bile kıyamazdık.
Sakızlar arasında açık ara en önde olan lezzet. Bigbabol, çılgın babol! Slagonu bile aklımızda:)
Yaz akşamlarında, yemeklerin en güzel eşlikçisiydi. Koca sürahilerde buz gibi suyla iki dakikada yapılır, bardak bardak içilirdi. Tang ailesinden siz en çok hangisini tercih ederdiniz?
Ay şimdi bile ağzım ekşidi vallahi :) Marketlerin para üstü olarak da kullanılırdı o dönem.
Yumiyum
Liseliler bilmez diyerek lafa girmek istiyorum...Uzun zaman piyasada yoktu ancak duyduğuma göre 90'ların popüler yumuşak şekeri şimdilerde tekrar piyasaya sürülmüş.
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