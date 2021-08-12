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AHBAP Başkanı Haluk Levent'ten yangın söndürme helikopteri açıklaması: 4 gündür çalışıyor

12.08.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği kurucu ve başkanı olan Haluk Levent, Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için helikopter kiraladıklarını duyurmuştu. Ünlü sanatçı, AHBAP tarafından kiralanan helikopterin 4 gündür çalıştığını, Yatağan, Akçova yangınlarından sonra Köyceğiz'deki yangınlara da müdahale ettiğini açıkladı.

AHBAP Başkanı Haluk Levent'ten yangın söndürme helikopteri açıklaması: 4 gündür çalışıyor

Haluk Levent, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlarla mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği, geçtiğimiz günlerde yurt dışından yangın söndürme helikopteri kiralamıştı.

Mürettebatıyla birlikte Fransa'dan kiralanan helikopter günlerdir yangınlara müdahale ediyor. Son durum hakkında bilgi veren Levent, Twitter hesabından paylaştım yaptı.

"HELİKOPTERİMİZ 29 SAATE YAKIN UÇUŞ YAPTI"

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Haluk Levent, "Helikopterimiz 4 gündür çalışıyor. 29 saate yakin ucus yaptı. 286 kez kere bucket boşaltıldı. Toplamda 1.001.000 litre su boşaltma performansı gösterdi. İlk 2 gün Yatağan ve Akçovadaydı. 2 gündür de Köyceğiz yangınındaydı" dedi. Ünlü sanatçı paylaşımında helikopterin yangına müdahale görüntülerini de yayınladı.


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